Anwohner fordern Lärmschutzwand

Verkehr

+ © Karsten Mittelstädt Hier soll der Kreisverkehr entstehen, im Hintergrund das Grundstück, auf dem die Edeka-Filiale gebaut werden soll. © Karsten Mittelstädt

Stadt und Politik wünschen sich einen Kreisverkehr an der L 101. Den hält Anlieger Sven Paas für eine Verschlechterung.

Von Karsten Mittelstädt

Die Stadtverwaltung regt an, an der Kreuzung der Umgehungsstraße Dabringhausen (Landstraße 101) und der Hilgener Straße (Kreisstraße 18) einen Kreisverkehr zu bauen. Und auch die Politik scheint dafür zu sein, zumal der Lebensmittelkonzern Edeka der Stadtverwaltung signalisiert hat, sich am Bau des Kreisverkehres zu beteiligen. Denn Edeka plant auf einem Grundstück unmittelbar neben der Kreuzung eine neue Filiale. Scheint alles perfekt zu laufen, doch einige Anwohner sind gar nicht glücklich mit dieser Lösung.

+ Standpunkt von Karsten Mittelstädt © WGA

Zum Beispiel Sven Paas von der Firma Febikon Labortechnik, Hilgener Straße 5. Als unmittelbarer Anlieger kennt er die Verkehrssituation auf der L 101, und er befürchtet eine deutliche Verschlechterung durch den Bau eines Kreisverkehres. Er fordert: „Besser wäre es, wenn sich der Edeka-Konzern an den Kosten einer Lärmschutzwand entlang der L 101 beteiligen würde.“ Und er sieht sich mit dieser Auffassung nicht allein im Dorf.

Ein Kreisverkehr an dieser Stelle sei kein Allheilmittel, um Verkehrsströme oder Unfallzahlen zu reduzieren. Beweis dafür sei der Kreisverkehr in Odenthal. „Fahren Sie doch einfach mal morgens die L 101 Richtung Odenthal bis zum Kreisverkehr. Zur Hauptverkehrszeit, versteht sich. Es staut sich gelegentlich bis Altenberg zurück“, sagt Paas. Einen Kreisverkehr eigens für einen Edeka-Markt zu bauen, hält er für Quatsch.

„Hat mal jemand an die gedacht, die noch zu Fuß einkaufen?“

Sven Paas, Anlieger L 101

Die Anlieger würden durch beschleunigende Fahrzeuge nach dem Kreisverkehr einer noch höheren Verkehrslärmbelastung ausgesetzt als jetzt schon. Und Paas fragt: „Hat mal jemand an die gedacht, die noch zu Fuß einkaufen?“ Mit Zebrastreifen und hohem Verkehrsaufkommen sind seiner Meinung nach Unfälle programmiert. Deshalb plädiert Sven Paas in einem Schreiben, das er auch an die Fraktionsvorsitzenden des Rates geschickt hat, an eine „All-Rot-Ampel“, die nur bei Bedarf auf Grün schaltet.

Hinzu komme, dass der Lebensmittelmarkt sicher auch nachts beliefert werde. Deshalb fordert er eine Lärmschutzwand. „Das wäre ein guter Schritt, und wir Dabringhauser werden nicht durch den ewigen Lärm noch weiter krank.“ Gegen den Edeka-Markt selbst hätten die Dabringhauser nichts, versichert Paas, der sich auch darüber ärgert, dass die Anwohner bislang noch nicht zu den Plänen befragt worden seien.

Die Verwaltung wolle sich die Argumente der Anwohner aber anhören, wie der Technische Beigeordnete Dr. André Prusa auf Anfrage des WGA mitteilt: „Für die konkreten Hinweise des Anwohners sind wir dankbar. Diese werden wir bei der Betrachtung einer Variantenvorprüfung aufnehmen.“ Ob den Vorschlägen gefolgt werde, sei aber noch völlig offen. Prusa stellt aber noch einmal klar: Die Verwaltung und die Politik wollen den Kreisel. Über die Kostenverteilung wird zu reden sein. Edeka hat signalisiert, sich beteiligen zu wollen.

An der Planung sind drei Behörden beteiligt

Wie die Baukosten zu verteilen sind, ist Verhandlungssache. Neben Edeka sind die Stadt Wermelskirchen, der Rheinisch-Bergische Kreis und Straßen NRW beteiligt. Straßen NRW, zuständig für Baumaßnahmen an Landstraßen, hält den Kreisverkehr derzeit für nicht notwendig. In einer Prioritätenliste liegt dieser Kreisverkehr weit hinten und würde ohne die Beteiligung von Edeka vermutlich in den nächsten zwei Jahrzehnten nicht gebaut. Die Stadtverwaltung will innerhalb des nächsten Jahres auf Beschluss der Politik die notwendigen planerischen Voraussetzungen schaffen.