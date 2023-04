Anka Zink gegen die Verrücktheiten dieser Welt

Kabarettistin begeisterte in der ausverkauften Katt.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Anka Zink als „Grande Dame des deutschen Kabaretts“ zu bezeichnen, dürfte nicht zu hoch gegriffen sein. Die Bonnerin, mittlerweile auch schon 66 Jahre jung, ist eine Ur-„Springmaus“ und schon seit den frühen 80er Jahren auf den Kleinkunst-Bühnen unterwegs. Jetzt war sie wieder einmal in der Kattwinkelschen Fabrik zu Gast mit ihrem aktuellen Programm „Gerade noch mal gut gegangen“.

Und nach wie vor war die Mittsechzigerin bestens aufgelegt, quasselte in einem Affenzahn und beharkte dabei ganz unterschiedliche Themen. Mit der Maxime: „Ich bin keine nette Frau.“ Und dem Zusatz: „Aber ich tu so. Weil, wenn ich zu allen so wäre, wie sie es verdienten, dann würde ja hier gar nix mehr laufen.“ Wobei der große Ärger der kleinen Frau durchaus nachvollziehbar ist. Vor allem für das sehr gut gelaunte Publikum, das sich auch von einem dahingeraunzten „Lassen Sie diesen Gesinnungsapplaus! Mir geht es darum, dass hier jeder Pupenhein seine Sachen nicht geregelt bekommt“ nicht die Laune verderben ließ. Dennoch war Anka Zink auf der Bühne die Freundlichkeit in Person.

Publikum fühlt sich erheitert und unterhalten

Der Einwand „Ich mache das hier nicht zu Ihrer Erheiterung“ fiel daher auch schwer zu glauben. Und weil ihr ab und zu dann doch ein verstecktes Schmunzeln entfleuchte, fühlte sich das Publikum doch sowohl erheitert als auch unterhalten. Es waren die irgendwie immer mehr und größer werdenden Verrücktheiten der heutigen Welt, die sich Anka Zink vorgenommen hatte. Seien es „Alkoholiker-Argumente“, die zu den gesellschaftlichen Fehltritten führen würden. Seien es Maschinen, denen die Menschen dann doch noch etwas voraushätten – die Fähigkeit, die eigene Einstellung zu ändern: „Wenn eine Maschine andauernd die Einstellung ändert, dann ist sie kaputt.“ Auf der anderen Seite hat sie auch keine Angst vor Künstlicher Intelligenz – und deutete auf ihr Smartphone.

Und wegen darauffolgender Sätze wie diesen, war man froh, dass es diese Künstlerin immer noch gibt: „Künstliche Intelligenz ist an sich nichts Schlimmes. Das Schlimme ist Künstliche Intelligenz in den Händen normaler Dummheit.“ Wahre Worte, beinahe ganz gelassen ausgesprochen.