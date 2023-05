Angeklagter soll Identitäten gestohlen haben

Dritter Prozesstag gegen einen 30-Jährigen war nur kurz.

Es ist ein insgesamt recht unspektakuläres Verfahren, das gegen einen 30-Jährigen aus Wermelskirchen derzeit vor dem Landgericht Köln verhandelt wird. Nicht nur ist der Angeklagte, dem Internetbetrug in 119 Fällen vorgeworfen wird, weitgehend geständig – weitgehend deswegen, weil er sich schlicht nicht mehr an alle Fälle erinnern kann –, es ist auch ein sehr stilles Verfahren. Es wird nicht laut geredet, obwohl natürlich das Reden elementarer Bestandteil eines Gerichtsverfahrens ist. Aber sowohl die Zeugen, die bislang geladen waren, als auch der Angeklagte sprechen leise, der 30-Jährige ist zudem sehr zurückhaltend, oft spricht auch nur sein Verteidiger für ihn. Am Dienstagvormittag war der dritte von voraussichtlich vier Verhandlungstagen, an denen die 18. Große Strafkammer vor allem versucht, Licht ins Dunkel der Motivlage für die Betrugsserie, mit der ein Gesamtschaden von rund 8200 Euro verursacht wurde, zu bringen.

Eine 63-jährige ehemalige Polizeibeamtin war am dritten Tag als Zeugin geladen. Sie war für die Sachbearbeitung der vielen Betrugsanzeigen zuständig, die zwischen Februar 2020 und April 2021 auch auf ihrem Schreibtisch gelandet waren. Sie gab dem Gericht einen Einblick in die Verfahrensweise und berichtete darüber, dass schließlich eine Hausdurchsuchung in der Wohnung des Angeklagten vorgenommen worden sei. „Wobei er damals schon im Gefängnis gewesen ist. Wir haben dort nur seine damalige Lebensgefährtin und sein Kind angetroffen. Es wurden ein Laptop, ein Handy, mehrere USB-Sticks und einiges an Schriftverkehr beschlagnahmt“, sagte die Zeugin.

Dazu habe es einen „Zufallsfund“ von Cannabis gegeben. Sie habe sehr viele gesicherte Bilder in der Auswertung der Geräte angesehen – von über 200 000 Bildern war da die Rede. „Darunter natürlich sehr viele private Bilder, aber auch solche, die man zum Einstellen von Elektrogeräten oder Spielen brauchen kann“, sagte die Zeugin. Sie habe den Angeklagten nie persönlich getroffen, sondern nur am Telefon gesprochen. „Es kamen eine Vielzahl an Betrugsanzeigen herein, es ging dabei immer wieder um Elektrokleingeräte oder Spiele, auffallend war dabei einfach, dass es fortlaufend weiterging.“

Nur verlesen wurden die Zeugenaussagen zweier Geschädigter. Dabei handelte es sich um einen 24-Jährigen und eine 24-Jährige, deren Identitäten durch den Angeklagten benutzt worden sein sollten. Die Identitäten, beziehungsweise die Namen, Personalien und E-Mail-Adressen habe er, so der Anklagevorwurf, für eine Registrierung beim Online-Bezahldienst PayPal verwendet, weil er seine eigenen Daten nicht mehr verwenden konnte. Dadurch wurde klar, dass die Betrugsserie über die materiellen Schäden hinausging. Denn dass man aus dem Nichts heraus Post von Inkasso-Unternehmen bekommt, die Geld einfordern, das über Konten geflossen ist, mit denen man nichts zu tun hat – und dabei die eigene Persönlichkeit verwendet worden ist, das sind Situationen, die man sich nicht vorstellen mochte.

Die Plädoyers und das Urteil vor dem Landgericht Köln sind für den kommenden Dienstag geplant. -wow-