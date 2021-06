Angeklagter hat falschen Führerschein

Gericht

Rechtslage wegen Dokuments schafft Verwirrung.

Wäre der 39-jährige Angeklagte mit seinem BMW auf der A1 bei Wermelskirchen nicht so auffällig gefahren, säße er vermutlich nicht auf der Anklageseite. So aber hatte die Polizei ihn kontrolliert und dabei festgestellt, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Das habe er nicht wissen können, sagte sein Verteidiger. Sein Mandant habe einen ausländischen Führerschein bei sich getragen. Der Richter bestätigte.

Aber dieser Führerschein sei nicht gültig gewesen. Die Fahrerlaubnis sei ihm aberkannt worden. Und zwar wegen des Missbrauchs von Betäubungsmitteln. Das sei dem Angeklagten schriftlich mitgeteilt worden. Diese Mitteilung sei allerdings nie beim Angeklagten angekommen, argumentierte der Rechtsanwalt. Die öffentliche Zustellung habe zwar nicht geklappt, sagte der Richter. Allerdings sei dem Gesetz in diesem Falle genüge getan worden. Der Entzug der Fahrerlaubnis sei öffentlich mittels Aushang bekannt gemacht worden. So sei nun mal die Rechtslage, sagte der Richter. Der Angeklagte habe es an seiner Sorgfaltspflicht hapern lassen. Ob dies vorsätzlich geschehen sei, sei dahingestellt. Richter und Staatsanwalt sahen allerdings auch ein, dass das Ganze ein wenig unglücklich für den Angeklagten gelaufen sei. So kam man überein, das Verfahren gegen eine Geldbuße von 1500 Euro einzustellen. Mit einem nicht-öffentlichen Verkehrsmittel durch Deutschland fahren, darf der Angeklagte weiterhin nicht. bege