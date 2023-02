Angeklagte betrügt aus Unachtsamkeit

Das Verfahren gegen die 37-Jährige wurde gegen eine Auflage eingestellt.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Wermelskirchen. Bei Betrugsfällen handelt es sich auch schonmal um Unachtsamkeit, zumindest sind sich die Menschen, die sich wegen eines Betrugsdelikts vor dem Amtsgericht verantworten müssen, oft keiner Schuld bewusst. Das schützt indes nicht davor, vor Gericht erscheinen zu müssen, selbst wenn das Verfahren schließlich eingestellt wird. So jetzt im Fall einer 37-jährigen Personalleiterin aus Wermelskirchen. Die Frau soll, so der Vorwurf der Anklage, insgesamt 1269 Euro an Arbeitslosengeld zu viel erhalten haben, weil sie sich zwar am 30. Juni 2021 als arbeitslos gemeldet hatte, dort aber nicht angegeben hatte, dass sie schon seit dem 10. Juni eine geringfügige Beschäftigung angetreten habe.

Wie sich zeigte, war die Lage allerdings nicht so eindeutig. „Ich habe damals alles ans Büro der Firma, bei der ich die geringfügige Beschäftigung aufgenommen habe, weitergegeben“, sagte die Angeklagte. Diese würde die Unterlagen an die Agentur für Arbeit weiterleiten, habe sie gedacht. „Wie es aussieht, stimmte das aber wohl nicht“, sagte sie weiter.

Sie zog ihrerseits in Zweifel, dass sie die Stelle bereits am 10. Juni angetreten habe. „Damals war ich noch in Elternzeit. Ich habe denen gesagt, dass ich im Sommer wieder für sie tätig sein könnte – ich arbeite für diese Firma schon seit 15 Jahren“, sagte sie. Es handele sich dabei um ein Unternehmen aus der Eventbranche, in der immer wieder auch kurzzeitige Mitarbeit ganz normal sei. Die Arbeitsverhältnisse würden meist über Personal-Fragebögen geregelt. „Haben sie denn den entsprechenden Fragebogen mit dabei“, wollte die Richterin wissen.

Die Angeklagte legte ihn auf der Richterbank vor. Es handele sich dabei um ein durchaus unübersichtliches Dokument, stellte die Richterin fest. „Hier stehen unterschiedliche Daten, manche sind durchgestrichen“, sagte sie.

Die Angeklagte räumte ein, dass sie im Juni bereits für sechs Tage gearbeitet habe – also vor der Angabe ihrer Arbeitslosigkeit am 30. Juni. „Warum haben Sie das denn dann nicht angeben?“, wollte die Richterin wissen. „Das weiß ich wirklich nicht“, sagte die 37-Jährige. Da warf die Richterin ein, dass es ähnlich Vorfälle bereits in den Jahren 2014 und 2016 gegeben habe. „Damals haben sie auch eine Geldbuße bekommen“, sagte sie. Die Angeklagte konnte oder wollte dazu keine weiteren Angaben machen.

Richter und Angeklagte können mit Urteil gut leben

Dennoch – auch obwohl es eben bereits einschlägige Verurteilungen gegeben habe – wollte der Staatsanwalt von einer weiteren Verurteilung absehen. „Das brauchen wir jetzt sicherlich nicht, aber eine Einstellung gegen eine Auflage sollte es diesmal schon sein“, sagte er. Die Richterin fragte: „Woran denken Sie hier?“ Mit 400 Euro an die Staatskasse sei der Sache Genüge getan, antwortete der Staatsanwalt. Damit konnten auch die Richterin und die Angeklagte gut leben.