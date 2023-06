Verfahren wird gegen Geldzahlung eingestellt

Bei der Verhandlung gegen den 52-jährigen Wermelskirchener ging es um Körperverletzung – Grund war ein Streit um einen Parkplatz.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Wermelskirchen. Es sagt viel aus, wenn die Richterin am Amtsgericht nach einer Stunde Verhandlungszeit und mehreren Zeugen sagt: „Wissen Sie, was mich gerade fertigmacht? Alle sagen hier etwas anderes!“ Die Verhandlung vor dem Amtsgericht dauerte noch einmal eine Dreiviertelstunde – und endete schließlich mit der Einstellung des Verfahrens.

Verhandelt wurde gegen einen 52-Jährigen aus Wermelskirchen, der am 3. November 2022 beim Streit um einen Parkplatz einen 66-Jährigen an der Carl-Leverkus-Straße mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben soll. Der Geschädigte soll ein blutendes Ohr sowie einen bis heute anhaltenden Tinnitus und Kopfschmerzen davongetragen haben.

Angeblich sei es nur eine Ohrfeige gewesen

Zunächst betonte der Angeklagte, dass er dem Geschädigten lediglich „eine Backpfeife“ verpasst habe – weil dieser ihn beleidigt habe. „Er hat meinen Namen gesagt, gefolgt von den Worten: ‚einmal pleite, immer pleite‘“, sagte der 52-Jährige. Das habe ihn tief getroffen, weil seine Eltern mit ihrem Unternehmen Konkurs hätten anmelden müssen, was diese sehr belastet habe. „Er hat mich immer schon provoziert, ich wollte ihn an diesem Tag dann in das Haus, in dem seine Lebensgefährtin ihr Büro und ich das meine habe, ziehen, um das zu klären. Er hat mich mit seinem Schirm abgewehrt und dann habe ich ihm die Backpfeife gegeben“, sagte der Angeklagte.

Die Richterin betonte, dass in der Aussage des Geschädigten bei der Polizei die Rede davon gewesen sei, dass „ihm die Luft zum Atmen genommen“, er festgehalten worden sei und einen Schlag aufs Ohr bekommen habe. „Das ist alles gelogen?“, fragte die Richterin. Ja, das sei alles gelogen, entgegnete der Angeklagte. Er habe ihm nur besagte Backpfeife auf die Wange gegeben.

Ganz anders die Schilderung des Geschädigten. Der berichtete von einem Überfall von hinten, gegen den er sich nicht wehren konnte, er sei gewürgt, mehrfach mit der Faust geschlagen worden. Einen Grund dafür habe er nicht feststellen können. Zwar habe er zu seiner Partnerin, die im gleichen Gebäude wie der Angeklagte ein Büro unterhalte, etwas von „einmal pleite, immer pleite“ gesagt. „Damit habe ich mich aber auf ein vorheriges Gespräch bezogen. Von den Familienverhältnissen des Angeklagten wusste ich vorher nichts“, sagte er.

Zeuge steht kurz davor, vereidigt zu werden

Allerdings hatte er in der Aussage bei der Polizei sehr wohl davon gesprochen, dass er sich auf den Angeklagten bezogen habe. „Nein, das stimmt so nicht, das habe ich nicht gesagt“, wies der Zeuge zurück – und sah sich dadurch kurz davor, vereidigt zu werden, da der Verteidiger ihm das absolut nicht glaubte.

Es wurden im weiteren Verlauf der Verhandlung noch mehrere andere Zeugen gehört, darunter die Partnerin des Geschädigten und ein Mitarbeiter des Angeklagten. Die Aussagen ergänzten sich allerdings keineswegs. Das wiederum führte zum durchaus frustrierten Ausspruch der Richterin. „Es ging hier offensichtlich drunter und drüber, es gibt viele Wahrheiten – und die echte Wahrheit liegt vermutlich irgendwo in der Mitte“, sagte sie. Da aber kaum wirklich Licht ins Dunkel gebracht werden könne – „es hier aber sicherlich mehr als nur eine Backpfeife gegeben hat“ – regte sie daher an, das Verfahren gegen eine Geldzahlung in Höhe von 500 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung einzustellen.

Dem stimmten Staatsanwaltschaft und Verteidigung auch zu.

Weitere Nachrichten aus Wermelskirchen und der Umgebung.