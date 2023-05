Wermelskirchen: Am Wochenende ist richtig was los

Die Stimmung am Markt war im vergangenen Jahr von Anfang an gut.

„Rock am Markt“, Trassenfest und historische Stadtführung 2023.

Von Anja Carolina Siebel und Susanne Koch

Wermelskirchen. „Rock am Markt“ läuft ab kommenden Freitag. Der WiW-Vorsitzende André Frowein verspricht dafür „erstklassige Musik mit Festivalcharakter“ für Wermelskirchen und Umgebung. „Im Mai und im Juni gibt es immer viele Feiertage, darum haben wir uns damals bewusst dazu entschieden, ,Rock am Markt’ auf das erste Juni-Wochenende zu legen.“ Zwischen Pfingsten und Fronleichnam rockt WiW auch dieses Jahr den Platz unter dem Weihnachtsbaum, weil das Gelände am Markt dafür einfach nicht groß genug ist.

Am 2. Juni wird von 18 bis 23 Uhr gefeiert. OH Rooster!, eine ehemalige Abiband, eröffnet ab 18.30 Uhr das Spektakel und spielt bis 21 Uhr akustischen Rock mit Cajón, Geige, Gitarren und Gesang. Dann löst Bounce ab, eine Bon-Jovi-Coverband aus Velbert.

Bei freiem Eintritt geht es am Samstag weiter. Da steht ab 17 Uhr Replik mit der Formation rund um das Duo Tim Francis und Bernd Uthoff auf der Bühne. „Ansteckend gute Laune auf der Bühne, Spaß an der Musik und die Animation des Publikums reißen mit“, heißt es in der Ankündigung.

„Kontrollverlust“ machen ihrem Namen Ehre

+ Die Zuschauer lieben die Stimmung und das kühle Nass bei „Rock am Markt“. © Michael Schütz

Ab 19 Uhr sind Hartman dran. Seit 2021 begeistert das Vater-Sohn-Gespann Rolf und Niklas Körschgen mit Frontfrau Ariane Huss und spielt Rockklassiker. Ab 21 Uhr am Samstag soll es dann richtig abgehen, denn die Band Kontrollverlust macht in der Regel ihrem Namen Ehre. André Frowein: „Letztes Jahr sind schon beim ersten Lied alle ausgeflippt.“ Die Formation verpasst „alten Bekannten“ mit prügelnden Drums, lauten Gitarren und Pop-Appeal einen ganz neuen Kick. Nach dem Motto „Kein Genre zu weit, keine Grenze zu eng“ gibt es Dis-Cover von 80er-Hits, kölschen Songs oder sogar Kinderliedern. Da kann man schnell mal die Kontrolle verlieren.

Und weil Abtanzen ja auch hungrig und durstig macht, sorgt WiW auch dafür, dass die Versorgung passt. „Currywurstforever“ bietet Curry- und Bratwurst, Krakauer, auch Spießbraten- und Leberkäsbrötchen, Frikadellen und Pommes an, „Bergisch Länder“ Uwe Nickut serviert Krustenbraten und Burger.

An den beiden Bierwagen von WiW gibt es Pils, Kölsch, Softgetränke, Weißwein und Sekt. „80 freiwillige Helfer sorgen bei den Vorbereitungen, der Durchführung, auf den Getränkewagen und an der Kasse dafür, dass wir rocken können. Und unser Titelsponsor BEW unterstützt uns seit 2017 mit 1500 Euro“, unterstreicht André Frowein.

Der Kauf des Getränkebechers für 5 Euro ist Pflicht, denn mit dem Obolus beteiligen sich die Besucher an den Kosten für Bands, Musiker, Bühne und Technik.

4. Juni Trassenfest auf dem Lidl-Parkplatz

+ Das Trassenfest im vergangenen Jahr zog viele Zuschauer an. Dieses Jahr werden unter anderem historische Fahrräder gezeigt. © Michael Schütz (mis)

Von 11 bis 17 Uhr findet einen Tag später am kommenden Sonntag, 4. Juni, das Trassenfest auf dem Lidl-Parkplatz an der Thomas-Mann-Straße statt. Dort gibt es auf der Bühne Livemusik sowie viele tänzerische Darbietungen.

Im Rahmen des Trassenfestes bietet die Stadt Wermelskirchen auch ein kostenloses Pedelec-Training von 10 bis 13 Uhr auf dem Außengelände von Autohaus Hildebrand, Berliner Straße 95a, an. Radfahrerinnen und Radfahrer sollen so ein noch sichereres Gefühl beim Fahren, mehr Souveränität und letztendlich noch mehr Spaß am E-Bike bekommen. Anmeldungen sind ab sofort möglich über die Demografiebeauftragte der Stadtverwaltung, Christiane Beyer – per E-Mail an

c.beyer@wermelskirchen.de oder telefonisch unter (0 21 96) 7 10-5 39. Und weil es anlässlich 150 Jahre Stadtrechte Wermelskirchen auch historisch zugehen soll, können Besucherinnen und Besucher auf Zeitreise gehen. Die IG Bismarck-Zweiräder stellt viele Exponate auf dem Veranstaltungsgelände aus.

Historische Stadtführung

+ Constanze Thiel im historischen Gewand. © Constanze THiel

Stadtführerin Constanze Thiel wird mit Paulchen im Kinderwagen am 4. Juni eine historische Stadtführung anlässlich 150 Jahre Stadtrechte durchführen. Treffpunkt: 14 Uhr am Schwanen. Gewandet in historische Kleidung wird sie viele Geschichten erzählen. „Sie enthalten immer einen wahren Kern, ich schmücke sie aber auch aus“, sagt Constanze Thiel. „Die Strecke dauert 1,5 Kilometer. Es gibt Bänke zum Setzen. Anmeldung unter Tel. (01 71) 4 56 21 07.