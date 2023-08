Am Juca gibt die Jugend den Ton an

Tara, Amelie, Marleen und Maja (v.l.) beteiligten sich mit eigenen Ideen am Programm des Juca Beach am Markt.

Im großen Festreigen dieses Sommers ließ sich das Jugendcafé am Markt ihren „Juca Beach“ nicht nehmen.

Von Theresa Demski

Wermelskirchen. Maja hat Limetten geschnibbelt und Zitronen ausgepresst. Sie hat Muffins gebacken und in einem großen Geldbeutel Wechselgeld vorbereitet. Am Freitagabend steht sie gemeinsam mit Freundin Amelie an dem Verkaufstisch am Markt. Julijuice und Almjudler haben die Mädchen die Sommercocktails genannt. „Ich wollte gerne etwas beitragen“, sagt Maja und lässt gerade eine kalte Limonade aus dem großen Krug in ein Glas fließen. Deswegen hat sie den Vorschlag mit Cocktails und Muffins ins Spiel gebracht.

Das Juca feierte auch Geburtstag

Genauso haben sich das die Organisatoren im Jugendcafé am Markt gedacht. „Die Kinder und Jugendlichen bringen ihre eigenen Ideen ein und setzen sie um“, sagt André Frowein. Man habe die Jugendlichen im Juca gefragt, ob sie im großen Festreigen dieses Sommers trotzdem den „Juca Beach“ auf die Beine stellen wollen, erzählt er. Die Antwort sei eindeutig ausgefallen. „Das würden wir niemals einfach ausfallen lassen“, sagt auch Celine, die zum Vorbereitungsteam gehört. Der „Juca Beach“ gehöre inzwischen einfach dazu. „Und wir feiern damit ja auch gleichzeitig unseren Juca-Geburtstag“, erinnert sie.

Denn vor 17 Jahren hat das freikirchliche Sozialwerk am Markt den Treffpunkt für Jugendliche geschaffen – und er gilt seitdem als wertvoller Erprobungsraum für Kinder und Jugendliche.

Zum 17. Geburtstag am Freitagabend ist die Resonanz allerdings verhalten – trotz des trockenen Wetters. „Und genau deswegen“, sagt André Frowein. Der zweite Teil der Sommerferien sei so verregnet gewesen, dass viele Jugendliche jetzt einen großen Nachholbedarf hätten und die Wochenenden nutzen würden, um am Wasser unterwegs zu sein. Wasser gibt es am Markt bekanntlich nicht – und am Freitag fehlt auch der beliebte Sand, der die Altstadt-Mitte mithilfe des Bauhofs bisher pünktlich zum „Juca Beach“ in einen Strand verwandelte. Aus organisatorischen Gründen gibt es in diesem Jahr keinen Sand. Gefeiert wird trotzdem. DJ Luca legt Partymusik auf. „Super, dass die Jugendlichen selbst den Ton angeben“, sagt Angelique Frowein mit Blick auf die Bühne. Die kleinen Strandstühlchen stehen bereit, auf den Mauern am Markt sitzen Besucher und lauschen dem Rhythmus. Willkommen sind beim Juca Beach traditionell nicht nur die Kinder und Jugendlichen – sondern auch Eltern.

Und so haben sich Svenja Beldzik und Kathleen Dreiner ein Plätzchen auf den Stufen am Markt gesucht und sind ins Gespräch gekommen – während ihre Töchter Cocktails verkaufen. „Es ist fast ein bisschen mediterranes Lebensgefühl“, sagt Svenja Beldzik. Im Urlaub hätten sie abends im Süden auch auf den Stufen gesessen und die Ferien genossen. „Heute Abend haben wir noch sommerliche Stimmung und wir feiern natürlich mit“, sagen die beiden.

Immer mal wieder kommen Jugendliche vorbei. Einige ziehen weiter, andere bleiben. Der „Juca Beach“ sei auch eine schöne Gelegenheit für Jugendliche, die bisher noch nicht den Weg ins Juca gefunden hätten, jetzt mal vorbeizuschauen, sagt Frowein. Es gebe Helfer im Team, die genau bei einer solchen Gelegenheit Kontakt geknüpft hätten und dann geblieben seien. Im nächsten Jahr feiert das Juca dann seine Volljährigkeit – auch dann soll es wieder einen „Juca Beach“ geben. „Mit Sand“, sagt André Frowein.

Schon beim Auftakt während der Corona-Pandemie hatten die jungen Besucher ihre Schuhe ausgezogen und die Füße im Sand vergraben. Es hatte gleich mehrere Auflagen der Veranstaltung im ersten Jahr gegeben – anfangs mit Registrierungsregelungen, die die Pandemie vorgab. Weil die Veranstaltung größtenteils unter freiem Himmel stattfindet, waren die Auflagen aber schnell weggefallen.

Die Mädchen vom Cocktailstand haben am Freitagabend inzwischen selbst den Sprung auf die Tanzfläche gewagt. Es ist dunkel geworden. Aber auf dem Markt herrscht immer noch Urlaubsstimmung.