Als rote Badekappen vergriffen waren

35 ehemalige Klassenkameraden sahen sich 50 Jahre nach dem Realschulabschluss wieder – und tauschten Erinnerungen aus.

Von Theresa Demski

Wermelskirchen. Renate Opitz-Schriever erinnert sich genau an jenen Sommertag, als die Realschüler in den Sonderzug am damals noch existenten Wermelskirchener Bahnhof einstiegen. „Wir fuhren alle gemeinsam nach Sylt“, erzählt die ehemalige Handarbeits- und Sportlehrerin der Realschule. Alle Lehrer und Schüler waren mit an Bord.

„Es war schwer auszumachen, ob Kakao oder Brühe im Becher war.“

„Und die roten Badekappen waren in Wermelskirchen und allen Nachbarstädten restlos ausverkauft“, ergänzt sie dann lachend. Denn, wer auf Sylt im Meer schwimmen wollte, musste eine rote Badekappe tragen: Das schrieben die Sicherheitsvorkehrungen der Schule so vor. Renate Opitz-Schriever stand als Sportlehrerin am Strand und hielt Badeaufsicht. „Ich habe noch ein altes Bild von der Reise“, sagt dann Margerita Buchner und kramt in ihrem Fotoalbum. Die anderen beugen sich über die alten Fotos. Sie kichern, lachen und erzählen.

Die Stimmung ist hervorragend

Genau 50 Jahre nach ihrem Schulabschluss an der Realschule ist die Stimmung im Bistro der Kattwinkelschen Fabrik hervorragend. 35 ehemalige Schüler sind gekommen – und ihre ehemalige Lehrerin Renate Opitz-Schriever (78 Jahre). Zum goldenen Jubiläum sind sie teils von weit her gekommen – aus München und Hamburg, aus Frankfurt, aber vor allem aus der näheren Umgebung. „Denn viele sind geblieben oder zurückgekehrt“, sagt Annette Lauke. Und so erkennen sich die meisten ehemaligen Schulkameraden auf den ersten Blick.

Es dauert auch nicht lange, bis sie mitten in gemeinsamen Erinnerungen stecken. „Das waren besondere Zeiten“, erinnert sich Leni Fuchs. Sie seien erst der dritte Jahrgang gewesen an der damals frisch gegründeten Realschule. „Wir haben mit drei Lehrern den Aufbau begonnen“, erzählt dann Renate Opitz-Schriever. Jedes Jahr seien neue Lehrer und neue Schüler dazugekommen. „Wir haben an elf verschiedenen Standorten quer über die Stadt verteilt unterrichtet“, erinnert sich die ehemalige Lehrerin, „wir mussten ständig herumreisen.“ Zum Sport ging es mit dem Bus nach Dabringhausen, zum Schwimmen ins Eifgen-Freibad.

Der Abschlussjahrgang 1973 sei die ersten Jahre in der alten Dörpfeldschule unterrichtet worden, erzählt Margerita Buchner und deutet auf die Schillerstraße gleich nebenan. Erst ein Jahr später sei dann das neue Gebäude der Realschule fertig geworden. „Und damals war alles hochmodern“, erzählen die ehemaligen Mitschüler, „das war dann ein richtiger Komfort.“ Anders als alle anderen Schulen war das neue Gebäude schon mit Getränkeautomaten ausgestattet. „Allerdings war immer schwer auszumachen, ob Kakao oder Brühe im Becher war“, erzählt Annette Lauke mit einem Lachen, „beides war einfach sehr dünn.“

Dann erzählen die Jubilare von „Hausmeister Herrn Schmitz“, der die gute Seele des Schulhofs gewesen sei und für jedes Problem eine Lösung parat gehabt habe. Sie erzählen von ihren eigenen Kindern, die Jahrzehnte später auch die Realschule besuchten. Und sie erinnern sich auch an den schmerzhaften Abschied von ihrem Schulgebäude. „Heute gibt es die Realschule nicht mehr“, sagt Leni Fuchs, „das war für uns schon ein Einschnitt.“ Die Erinnerungen allerdings sind lebendig – und sorgen am Ende auch eher für schallendes Lachen als für wehmütige Tränen.