Als Kaiser Wilhelm I. die Saat für die Blüte legte

Am 2. Juli 1873 erhielt Wermelskirchen die Stadtrechte. Der Beginn einer Erfolgsgeschichte.

Von Theresa Demski

Wermelskirchen. In den Stuben werden abends die Kerzen angezündet. Erst einige Jahre später lässt Thomas Alva Edison seine Erfindung des elektrischen Lichts patentieren. Auf der Kölner Straße fahren gelegentlich Kutschen den sandigen Weg hinunter. Ein Fachwerkhaus reiht sich hier an das nächste. Die Herren tragen auf der Straße Hüte und weiße Kragen zu ihrem Ausgehanzug, die Damen Schürzen über den Röcken. Es ist ein einfaches Leben, das die Menschen hier führen. Die wenigsten von ihnen ahnen, dass im Rathaus an der Carl-Leverkus-Straße in diesen Tagen große Pläne geschmiedet werden.

1869 hat der Gemeinderat einen Brief an den Provinziallandrat in Düsseldorf geschrieben – und Wermelskirchen in blühendsten Farben beschrieben. „Bis dahin hatte der Gemeinderat wenig Spielraum, wenn es um Entscheidungen und Entwicklungen für die Stadt ging“, sagt Volker Ernst, Vorsitzender des Geschichtsvereins. Das wollen die Gemeinderäte Ende der 1860er Jahre ändern.

+ So sah die Kölner Straße um 1870 aus. © Archiv BGV Wermelskirchen

„Wermelskirchen von 1869 ist ein anderes wie Wermelskirchen von 1825“, schreiben die Herren nach Düsseldorf und bitten dringlich um die Erhebung in den Stand der Städte. Sie erinnern die Entscheidungsträger an die 8000 Einwohner, die inzwischen in Wermelskirchen leben – in Düsseldorf nimmt man den Antrag aus Wermelskirchen ernst. 1856 hatte die Rheinische Städteordnung die ersten Orte in Städte verwandelt. Seit 1861 ist keine weitere Stadt hinzugekommen. Dann trifft also der Brief aus Wermelskirchen ein – jenem Ort, der nach damaliger Meinung rund 1000 Jahre zuvor gegründet worden war.

„Wann unsere Stadt tatsächlich entstanden ist, bleibt eine offene Frage. Die derzeit älteste Erwähnung stammt jedenfalls aus dem 12. Jahrhundert“, sagt Ernst. Die Provinzialstände begutachten die gewerbliche und kulturelle Entwicklung und nehmen Wermelskirchen 1871 schließlich in den Stand der Städte auf. Streng genommen hätte man also schon 2021 das Jubiläum feiern müssen. Stattdessen orientiert sich die Stadt Wermelskirchen an der Unterschrift des Kaisers, die zwei Jahre später folgt.

„Die Stadtwerdung löste in Wermelskirchen eine unglaubliche Dynamik aus“, sagt Ernst. Sicher habe diese Entwicklung auch mit der Reichsgründung 1871 zu tun, aber: Wermelskirchen blüht in den folgenden Jahren auf.

Wermelskirchen floriert. Und 1897 bekommt es schließlich sein Stadtwappen. Eugen Kattwinkel wird 1885 Abgeordneter im Provinziallandtag und vertritt Wermelskirchen über die Grenzen bergischen Städtchens hinaus.

Die Bewohner beobachten, wie ihre Stadt wächst, wie sich völlig neue Möglichkeiten auftun. 150 Jahre später feiern die Wermelskirchener am Wochenende diesen Moment – in dem ihre Stadt die Selbstbestimmung erlangt.