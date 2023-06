Als ein Wermelskirchener Chicago niederbrannte

Constanze Thiel – im Kostüm und mit altem Kinderwagen an den Bürgerhäusern – hat bei der Stadtführung viele Wermelskirchener Geschichten im Gepäck. Die nun am Sonntag anstehende Veranstaltung „bewegt sich zwischen Fakten, Überlieferungen und Fiktion“.

Constanze Thiel und die anderen Stadtführer setzen auf eine Mischung aus Historie und Fiktion.

Von Theresa Demski

Wermelskirchen. Henke Joks sah seine Verhaftung kommen. Seine Raubzüge in Wermelskirchen hatten ihm den ein oder anderen Taler eingebracht. Aber vor allem lebte er seit dem mit der Angst, gefasst zu werden. Er hatte sich einen Namen als Ganove gemacht, weil er während seiner Raubzüge Psalmen sang und Gebete sprach. Aber als ihm die Verfolger immer näher auf die Pelle rückten, beschloss er, sich selbst zu richten. „Trotzdem hängten sie seinen Körper noch an den Galgen am Schwanenplatz“, erzählt Constanze Thiel. „Er war der letzte Ganove, der hier gehängt wurde“, ergänzt sie und lässt ihren weiten Rock geräuschvoll rascheln.

Sie hat sich in ein altes Gewand gehüllt, ihre Frisur aufwendig hochgesteckt und mit Blumenschmuck verziert. Und sie rollt einen riesigen, alten Kinderwagen vor sich her – in dem nicht nur die Puppe Paulchen liegt, sondern auch viele Fotos und Geschichten der Stadt bereit liegen.

„Es gibt die Legende, dass ihm die Eich ihren Namen zu verdanken hat.“

Die Geschichte von Henke Joks ist eine der vielen, die Constanze Thiel in den vergangenen Monaten ausgegraben hat – und während ihrer historischen Stadtführung nun zum Besten gibt. „Es ist eine Mischung von historischen Fakten und Personen und ausgeschmückten Geschichten“, erklärt die Stadtführerin. Sie hat die Wermelskirchener Geschichtsbücher nach besonderen Ereignissen und Menschen durchsucht und rundherum bunte Geschichten geschrieben. „Nicht alles stimmt, aber alles könnte stimmen“, sagt sie lächelnd.

Die Kostümführung ist das jüngste Konzept der Wermelskirchener Stadtführer, die unter dem Dach des Bergischen Geschichtsvereins unterwegs sind. Pünktlich zum Stadtjubiläum haben Constanze Thiel und Petra Ammon Konzepte geschrieben, um die Teilnehmer mit auf die Reise zu nehmen – so authentisch wie möglich. Das Interesse an den Stadtführungen im Kostüm ist groß. Schon zur Premiere hatten sich 20 Interessierte angemeldet. Die Wermelskirchener wissen die Mühen offensichtlich zu schätzen.

Bei sommerlichen Temperaturen wird Constanze Thiel bei der Premiere warm unter ihrem eleganten Kleid, aber sie trägt ihr Schicksal wie eine Dame. Die Gruppe schlendert vom Schwanen bis zum Geburtshaus von Carl Leverkus an der Eich. Constanze Thiel erzählt von seinen Eltern Wilhelm und Alexandrine, zaubert Bilder aus dem alten Kinderwagen hervor und haucht der Geschichte für einen kurzen Moment Leben ein. Sie erweckt die „Knüppelrussen“ zum Leben, Gruppen jugendlicher Rüpel, die ihren Namen der Liebe zu Russland und den Knüppeln in ihren Händen verdankten. Im napoleonischen Satellitenstaat Großherzogtum Berg erlangten sie Bekanntheit durch ihre Plünderungen – bis sie Alexandrine Leverkus begegneten.

Zumindest hat sich Thiel überlegt, dass es damals genauso gewesen sein könnte: Die mutige Frau habe sich womöglich mit ihren Kindern den Aufständischen entgegengestellt und so die Apotheke der Familie vor der Plünderung bewahrt, erzählt die Stadtführerin.

Weiter geht es Richtung Rathaus und Stadtkirche. Die Wegstrecke ist nicht lang, aber viele Geschichten finden ihren Platz. Über den Trunkenbold Junker Johann, der schließlich dem Gifttrank seiner Frau erliegt. Oder über Wilhelm zur Eich, der dem Grafen von Berg Geld lieh und so nicht nur zum Steuereintreiber der Burg wurde – sondern an der Eich auch eine Zollstelle einrichtete. „Es gibt die Legende, dass ihm die Eich ihren Namen zu verdanken hat“, sagt Constanze Thiel. Und dann schlendert sie weiter zum Weihnachtsbaum, wo sie die Geschichte von Feuerteufel Eugen erzählt – der große Lust am Zündeln fand und Mitte des 19. Jahrhunderts gleich für mehrere Feuer verantwortlich war. „Bevor ihn seine Eltern nach Amerika schickten“, sagt Constanze Thiel – und zögert einen Augenblick. An Eugens 35. Geburtstag sei in Chicago ein vernichtender Großbrand ausgebrochen. „Ein Schelm, der etwas Böses denkt“, murmelt sie.

Zu jedem Ort eine schicksalhafte Geschichte

An der Stadtkirche endet die rund zweistündige Führung – aber nicht ohne auf ein besonderes Detail hinzuweisen. Constanze Thiel nimmt mit den Wermelskirchenern den trigonomischen Punkt gleich rechts neben dem Eingang in den Blick. Und hat eine schicksalhafte Geschichte dazu im Ärmel. Natürlich.

Termin: Die Stadtführer sind wieder am Sonntag, 2. Juli, unterwegs. Constanze Thiel und Petra Ammon unternehmen eine Reise ins Jahr 1873. Die Veranstaltung findet am Markt in Wermelskirchen statt und startet um 11 Uhr.

Informationen: Alles Wichtige zu den Führungen gibt es online: die-stadtfuehrer.de