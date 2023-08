Alles steht im Zeichen der 150 Jahre Stadtrechte

Heute ist es so weit: Das Bürgerzentrum hat sich in Schale geschmissen.

Vom Eingang aus weisen blühende und grüne Pflanzen den Weg in den Festsaal. Prominente Gäste, darunter der gebürtige Wermelskirchener Finanzminister Christian Lindner, werden dort gemeinsam mit der Stadtspitze und 300 geladenen Gästen einen Festakt begehen. Anschließend sind die Bürgerinnen und Bürger eingeladen, unter dem Naturweihnachtsbaum zu feiern. Und sonntags geht es weiter mit dem zweiten „WermelsKirchentag“ vor der Kirche, auf dem Marktplatz unter dem Naturweihnachtsbaum. Ein Highlight wird sicher der Bau der Murmelbahn vom Rathaus bis zum Weihnachtsbaum sein. Beginn um 14 Uhr. Um 15.45 Uhr wird Bürgermeisterin Marion Lück die Kugel mit 21 Zentimeter Durchmesser von ihrem Büro aus auf die Bahn schicken. Zum Schluss läutet ein Glöckchen und der Festgottesdienst beginnt um 16 Uhr. Das Team des Wermelskirchener General-Anzeigers wünscht gutes Gelingen, sonniges Wetter und sagt: herzlichen Glückwunsch!

Quasi neben den Vorbereitungen für das große Fest gab es einen anderen Höhepunkt in dieser Woche. Die Schülerinnen und Schüler der fünften Klasse wurden in der neu gegründeten Gesamtschule aufgenommen. Das Team um den kommissarischen Schulleiter Torsten vom Stein und seine Stellvertreterin Johanna Licht hat in den nächsten Wochen und Monaten noch einiges zu tun, bis sich der Schulalltag geregelt hat. Es kann übrigens immer nur besser werden: Denn am Montag regnete es ohne Unterlass. Für Wermelskirchen ist die neue Schulgründung, die das Auslaufen der Sekundarschule nach sich zieht, ein riesengroßer Meilenstein. Ein Ziel hat die Stadt damit jetzt schon erreicht: Es werden wieder mehr Kinder in Wermelskirchen eingeschult. Und die neue Schule hat ihr Gutes: Die Gesamtschule können alle Kinder besuchen – die, die „nur“ einen Hauptschulabschluss machen wollen, aber auch die, die mit Abitur in ihr Studien- oder Berufsleben starten wollen.

Man spürt es sofort: Die Sonne scheint, es ist wärmer geworden. Das lässt sich schon an den lächelnden Gesichtern der Menschen ansehen, die die Stadt besuchen. Der Regen war notwendig für die Natur, vor allem für die Bäume und Wälder. Aber ein bisschen Sommer wollen alle noch genießen. Und der Sonnenschein verleiht der Stadt auch direkt ein viel festlicheres Ambiente, als wenn es die ganze Zeit nur grau wäre und ein Schauer nach dem anderen sich auf die Straßen ergießt.

TOP VHS Bergisch Land verspürt echten Aufwind mit mehr Kursen und neuen Teilnehmerinnen und Teilnehmern.

FLOP Frühschwimmen fiel diese Woche aus.