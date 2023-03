Alle sieben Sirenen funktionieren

Hatte es beim ersten Warntag im Jahr 2020 noch Probleme gegeben, weil eine der drei damals fest installierten Sirenen im Stadtgebiet nicht ausgelöst hatte, sind die Probleme offenbar längst behoben.

So bilanzierte Roland Kissau vom Ordnungsamt nach dem landesweiten Warntag am Donnerstag für die Schlossstadt: „Alle unsere Sirenen, sowohl stationär als auch mobil, haben bestens funktioniert.“

Die alten Sirenen auf dem Schloss, in Wiehagen und in Herweg waren auf die aktuelle Alarmierung umgerüstet worden, die beiden neuen stationären Sirenen in Stahlschmidtsbrücke und West 2 hatten ohnehin die neue Technik. -büba-