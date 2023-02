Meinung: Alaaf allen Jecken – und eine gute närrische Zeit

Oh wie schön – zumindest für jene, die es lieben, sich zu verkleiden, zu singen und auf kölsche Art zu feiern. Der Karneval hat diese Woche wieder Einzug gehalten. Und das ist nach der langen Phase der Corona-Pandemie, während der einfach nichts Großes stattfinden konnte, wirklich etwas Besonderes. Der Höhepunkt ist am Montag erreicht. Dann zieht die goldige Prinzessin auf den Dabringhauser Gassen wieder hinter dem Poperz vom schnatternden Donald Duck her, dann schieben sich die Wagen durchs Dorf, dann wird so richtig gefeiert. Aber auch heute schunkelt und lacht die Dabringhauser Mehrzweckhalle schon – bei „Wir unter uns“, dem großen Sitzungskarneval. Es ist gut, dass wieder gefeiert werden darf. Eine schöne Art den Frühling willkommen zu heißen – nach rheinischem Vorbild.