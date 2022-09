Ajani testet aus, Merlin ist schüchtern

Sie sind einfach beste Freunde und können sich aufeinander verlassen: Ajani und Merlin sind beide ein Jahr jung und suchen gemeinsam ein ruhiges Zuhause, in dem keine kleinen Kinder leben sollten. Während Merlin anfänglich sehr schüchtern ist und Zeit braucht, bis er sich streicheln lässt, nimmt Ajani die Rolle des Vortesters an, heißt es vom Team des Tierheims Wermelskirchen: „Ajani kommt auf alle Menschen zu und ist von Beginn an lieb und verschmust.“ Beide seien ein „Dream Team“, das wunderbar aufeinander eingespielt sei und bei seiner neuen Familie nach der Eingewöhnungszeit auch wieder Freigang genießen möchte. Weitere Artgenossen sollten nicht vorhanden sein, lautet die Richtschnur aus dem Tierheim Wermelskirchen. -nal-