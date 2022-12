Änderung bei der Müllentsorgung

Die Abfallberatung der Stadt weist darauf hin, dass sich die Müllentsorgung durch die Feiertage verschiebt.

Nähere Einzelheiten stehen im noch aktuellen Müllabfuhrkalender 2022. Die neuen Abfallkalender für 2023 liegen bereits in den bekannten Ausgabestellen bereit. Unter anderem können sie am Empfang des Rathauses abgeholt werden. Außerdem gibt es eine digitale Version des Abfallkalenders unter www.

wermelskirchen.de auf der Website der Stadt. Die Öffnungszeiten des Wertstoffhofs in der Albert-Einstein-Straße verändern sich ebenfalls. Weihnachten und Silvester hat der Wertstoffhof geschlossen. Öffnungszeiten zwischen den Jahren sind am Dienstag, 27. Dezember, sowie am Donnerstag, 29. Dezember, von jeweils 11 bis 16 Uhr. Ab Dienstag, 3. Januar, steht der Wertstoffhof wieder zu den normalen Öffnungszeiten zur Verfügung: dienstags und donnerstags von 11 bis 16 Uhr sowie samstags von 8 bis 12 Uhr. Sollte es zwischen den Feiertagen im Zusammenhang mit der Entleerung von Müllgefäßen zu Problemen kommen, werden Bürger gebeten, diese bei der Firma Revea zu melden. Telefonisch ist REVEA unter Tel. (0 21 74) 76 48 50 erreichbar und zwar von Dienstag bis Freitag, 27. bis 30. Dezember, in der Zeit von 8 bis 16 Uhr sowie am Samstag, 31. Dezember, von 6 bis 12 Uhr.