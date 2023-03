Älter werden und in Form bleiben

Wermelskirchen. Die Stadt Wermelskirchen will sich mehr um die Interessen und das Wohl der älteren Generation kümmern. Unter dem Motto: „Das geht uns alle an – Zukunft gestalten Wohlbefinden und Lebensqualität fördern und verbessern in den Bereichen Begegnung, Bewegung und Ernährung“ findet die Auftaktveranstaltung zu „Im Alter IN FORM“ statt. Und zwar schon am Dienstag, 28. März, ab 16.30 Uhr im Bürgerzentrum.