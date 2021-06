Adjutant lässt Dreigestirn glänzen

Karneval

+ © Stephan Singer Auch das gehört zu den Aufgaben des Adjutanten: Daniel Fischer (r.) reicht dem von „Jecken Wievern“ umringten Dreigestirn Prinz Axel, Prinzessin Rosa und Bauer Frank die zu verleihenden Orden. © Stephan Singer

Daniel Fischer sorgte 2015 mit seinem Sturz vom Prunkwagen für Schlagzeilen.

Von Stephan Singer

In seinem „heiligen Koffer“ befinden sich nicht nur die begehrten Orden oder Buttons, die das Dreigstirn verschenkt. Mit Pinzette, Wundpflaster oder Nadel und Faden sind auch Utensilien enthalten, mit denen ein Adjutant für kleinere Notfälle gerüstet ist: Sitzt der Kragen des Prinzenumhangs richtig, liegt der passende Satz Fasanenfedern für den Prinzenhut bereit, sind die Insignien wie Prinzenzepter, Prinzessinnenspiegel oder Stadtschlüssel parat. Um solche Fragen kümmert sich der Adjutant im hektischen Treiben schnell aufeinanderfolgender Termine und Auftritte. Im närrischen Trubel in kleinen, proppevollen Gaststätten oder weitläufigen Sälen behält er den Überblick und sorgt dafür, dass das Dreigestirn glänzen kann.

Seit Beginn der Session ist Daniel Fischer der neue Adjutant der Dawerkuser Altstadtgarde. Er steht mit der Institution des Dabringhausener Karnevals, Prinzenführer Harry Tiede, dem Dreigestirn Prinz Axel, Prinzessin Rosa und Bauer Frank zur Seite – über 20 Auftritte haben sie bereits absolviert, der Großteil steht noch bevor. Fischer übernahm die Adjutantenrolle von Wilfried „Willes“ Peters. Damit betritt Fischer kein fremdes Terrain: Er ist passionierter Altstädter, bezeichnet die Garde als „geilsten Club der Welt“, und war vor vier Jahren selbst Regent des Narrenvolkes.

In der Session 2014/15 sorgte er mit seinem Sturz aus vier Metern Höhe vom Prunkwagen während des Rosenmontagszuges für Schlagzeilen. Damals hatte er einen Schutzengel, konnte sechs Wochen nach dem Sturz wieder seinem Beruf als Bauleiter nachgehen. „Dass ich dem Karneval treu bleibe, war für mich nie eine Frage. Aber einen Karnevalswagen wollte ich seit dem Sturz nicht mehr besteigen. Jetzt muss ich da wieder rauf – das macht mich schon etwas nervös“, blickt Fischer auf den 4. März. Klar ist für ihn: „Wenn ich etwas mache, dann richtig.“ Mit dieser Inbrunst füllt Daniel Fischer seinen Adjutanten-„Job“ aus, wie das Dreigestirn bestätigt. „Er kümmert sich rührend um uns“, lobt Prinzessin Rosa und zeigt auf ihre strahlend-weißen Handschuhe, die gerade aus der Reinigung gekommen sind. „Dafür haben wir eine Reinigung mit Über-Nacht-Service“, beschreibt Fischer und verrät: „Wenn ein Fleck mal ganz schnell raus muss, hilft hochprozentiger Wodka.“

Seine Fürsorge könne sicher auch mal nerven

Aus seiner Zeit als Prinz und mit der Altstadtgarde im Tross von Dreigestirnen kennt Fischer viele Auftrittsorte: „Auf der Fahrt weise ich das Dreigestirn ein. Was ist zu tun, was steht auf dem Programm, was erwartet sie.“ Oder er gibt eine Ermahnung dazu, sich nach schweißtreibendem Auftritt schnell die Jacke über zu ziehen. Seine Fürsorge könne das Dreigestirn sicher mal nerven, sagt Fischer mit einem Lachen, aber: „Der Dawerkusen Karneval soll vernünftig repräsentiert sein.“ Und weiter: „Das aktuelle Regententrio hört sehr gut.“