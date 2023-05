ADFC lädt zu gemütlicher Radtour ein

Am morgigen Himmelfahrtstag, 18. Mai, bietet der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Wermelskirchen/Burscheid unter Leitung von Sabine Krämer-Kox eine rund 45 Kilometer lange Pedelec-Radtour in gemütlichem Tempo an. Die mittelschwere Tour verläuft über befestigte Waldwege und Nebenstraßen. Es werden rund 500 Höhenmeter überwunden. Treffpunkte sind um 10.30 Uhr in Burscheid am Alten Bahnhof und um 11 Uhr in Wermelskirchen, Am Schwanen 1.