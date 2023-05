Abschuss von Rehwild, um junge Bäume zu schonen

Hegering Wermelskirchen traf sich zur Jahreshauptversammlung. Dabei ging es auch um das Zusammenspiel zwischen Forst und Jagd.

Wermelskirchen. Der Hegering Wermelskirchen hatte Ende April seine Mitglieder und die Vorstände der Jagdgenossenschaften zur Jahreshauptversammlung eingeladen und über 80 Personen sind der Einladung gefolgt. „Das sind fast die Hälfte der Mitglieder, eine erstaunliche Quote in der heutigen Zeit, in der alles, was mit Verein zu tun haben könnte, ja ein wenig oldschool ist“, sagt Simone Koch vom Hegering.

Die Stimmung sei wie immer hervorragend gewesen. Der Hegeringleiter, Bjarne Hoerup, führte durch die Versammlung und konnte gleich drei Mitgliedern zu 50 beziehungsweise 40 Jahren Mitgliedschaft im Hegering gratulieren.

Besondere Beachtung findet immer die Betrachtung der „Strecke“, das heißt die Auswertung der getätigten Abschüsse. Aufgrund der aktuellen Klimasituation und der dadurch entstandenen Borkenkäferplage sind viele Kahlflächen entstanden. Dort findet man heute entweder neue Anpflanzungen oder die sogenannte „Naturverjüngung“. Bei beiden Möglichkeiten wachsen neue, junge Pflanzen, die gleichzeitig zur Lieblingsspeise des heimischen Rehwildes gehören. Hier gilt es, einen angepassten Rehwildbestand zu schaffen, bei dem Wald und Wild zusammen existieren können.

Hegeringleiter Bjarne Hoerup hatte in den vergangenen Jahren zu einer Erhöhung des Rehwildabschusses aufgerufen, und tatsächlich hat sich die Rehwildstrecke seit 2017 um 47 Prozent erhöht, im letzten Jahr um 15 Prozent „Eine Quote, die sich sehen lassen kann, und die zeigt, dass die Jäger die Sorgen und Nöte der Waldbesitzer ernst nehmen“, betont Koch. Im Vergleich: Im Rheinisch Bergischen Kreis ist die Quote seit 2017 um 10 Prozent gestiegen.

Vortrag: Auswirkungen des Borkenkäfers

Anschließend hielt Vincent Wunert einen Vortrag – „Die Auswirkungen des Borkenkäfers auf die Forstwirtschaft im Bergischen Land“. Der 16-jährige Schüler erhielt großen Respekt dafür, dass er seine Ausführungen vor so vielen gestandenen Jägerinnen und Jägern vorgetragen hat.

In den ersten drei Jahren sind die Absolventen Jung-Jäger

Die Erlangung des Jagdscheines erfreut sich großer Beliebtheit. In den ersten drei Jahren sind die Absolventen dann „Jungjäger“, egal in welchem Alter sie das grüne Abitur erlangt haben.

Ein besonderes Anliegen ist es für den Vorstand des Hegerings, diese Jungjäger mit einzubeziehen und sie in die jagdliche Wirklichkeit zu bringen. Denn das Bestehen der Prüfung macht einen Menschen zwar zum „Jagdscheininhaber“, aber nicht automatisch zum Jäger. Ziel ist es, der Theorie die Praxis folgen zu lassen. Dem Aufruf von Simone Koch folgten viele der Pächter und ermöglichen den Jungjägern den ein oder anderen Ansitz mit erfahrener Begleitung.

Die „Bergischen Hörner“ erfreuten wieder durch Ihren Auftritt. Unter der Anleitung von Mechthild Rölfing gelang es, das Corps zu vergrößern, so dass es jetzt 16 Mitspieler sind. Die von Mechthild Rölfing angebotenen Kurse wurden auch in diesem Jahr angenommen, und es wird demnächst noch mehr aktive „Bergische Hörner“ geben, die unter der Leitung von Torsten Steinhaus spielen.