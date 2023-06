Abschlussjahrgang des Berufskollegs feiert am Montag

Es gibt noch Eintrittskarten an der Tageskasse.

Wermelskirchen. Die Absolventen des Bergischen Berufskollegs am Standort in Wermelskirchen feiern am kommenden Montag, 19. Juni, das Bestehen ihrer Schul- beziehungsweise Berufsabschlüsse – „darunter erstmals die angehenden Erzieherinnen und Erzieher, die ihre Ausbildung praxisintegriert absolviert haben“, kündigt Schulleiter Thilo Mücher an.

Ab 16 Uhr starten am Montag die Feierlichkeiten auf dem Schulhof mit einem Sekt-Empfang. Auf dem Programm stehen neben der Ehrung der Jahrgangsbesten und der Übergabe der Fremdsprachenzertifikate nach den Standards der Kultusministerkonferenz (KMK) auch Gesangseinlagen von Schülern und der Lehrerin Ilona Hauser sowie Reden der Schulleitung und der Schülersprecherin Deborah Anders. Bevor bei Würstchen, Bier und frisch zubereitetem Popcorn gemeinsam gefeiert wird, findet für alle Abschlussklassen die feierliche Zeugnisübergabe durch die Klassenleitungen statt.

An der Tageskasse sind noch Eintrittskarten für einen Stückpreis von fünf Euro erhältlich, erinnert Thilo Mücher und ergänzt: „Für das Schuljahr 2023/2024 können am Berufskolleg noch freie Plätze angeboten werden. Wer Interesse hat, kann sich gerne einfach mit uns in Verbindung setzen.“

Am Standort Wipperfürth des Berufskollegs findet die Abschlussfeier bereits am heutigen Freitag, 16. Juni, statt. Weitere Infos unter: www.bbk.schule. sng