Abschluss auf zweitem Bildungsweg

Volkshochschule Bergisch Land.

Von Stephan Singer

Wermelskirchen. 20 junge Erwachsene haben es geschafft: Sie haben ihren Hauptschulabschluss nach Klasse 9 und Klasse 10 auf dem Zweiten Bildungsweg bei der Volkshochschule (VHS) Bergisch Land für Wermelskirchen, Burscheid und Leichlingen absolviert.

„Ein Abschluss auf dem Zweiten Bildungsweg ist und war für jede Absolventin und jeden Absolventen eine große Herausforderung“, stellte VHS-Leiter Eric Hausherr bei der Zeugnisübergabe fest. „Es ist großartig zu sehen, wie sich die jungen Menschen der Aufgabe stellen und ihren Schulabschluss nachholen. Darauf sind wir und auch die Schülerinnen und Schüler mächtig stolz.“

Schüler im Alter zwischen 17 und 46 Jahren

Bei einer feierlichen Übergabe der Zeugnisse wurden die Schüler im Alter zwischen 17 und 46 Jahren für ihr Durchhaltevermögen belohnt. Auch Lara Enners (Jugendförderung der Stadt Wermelskirchen) besuchte die Veranstaltung und machte ihre Freude darüber deutlich, dass sich nach der Pandemie wieder so viele Schüler angemeldet und ihren Schulabschluss erreicht haben.

Die hohe Zahl der Absolventen im Rahmen des Projektes „Mach dich auf den Weg ! In drei Schritten zum Hauptschulabschluss Klasse 9“ (ein VHS-Projekt in Kooperation mit der Stadt Wermelskirchen) zeige zudem, dass die Schulabschlüsse an der VHS Bergisch Land ein wichtiges Angebot für junge Menschen in Wermelskirchen seien.

Neben dem Lernen in Kleingruppen von zehn bis 15 Teilnehmern profitieren die jungen Erwachsenen auch von der sozialpädagogischen Begleitung durch VHS-Mitarbeiterin Jacqueline Wolf: „Es ist für beide Seiten bereichernd, die Wege zu begleiten und jeden Einzelnen mit seinen Stärken und Herausforderungen besser kennen zu lernen.“

Die kommenden Schulabschlusslehrgänge zum Erwerb des Ersten Schulabschlusses (HSA9) oder des Erweiterten Ersten Schulabschlusses (HSA10) beginnen nach den Sommerferien. Die Vereinbarung eines Beratungs- oder Anmeldungstermins ist möglich unter Tel. 02196-9470462 oder per E-Mail an:

jacqueline.wolf@vhs-bergisch-land.de