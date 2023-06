Abschluss: Stufentreffen sind schon ausgemacht

Am Städtischen Gymnasium erreichen von 115 Abiturienten 34 eine Eins vor dem Komma. Zum Schluss teilten alle viele gute Erinnerungen.

Von Theresa Demski

Wermelskirchen. Den Abiturienten des Städtischen Gymnasiums in Wermelskirchen fiel der Abschied schon schwer. Das war vielen von ihnen ins Gesicht geschrieben, als sie auf der Bühne im Bürgerzentrum ihr Zeugnis bekamen. Und das betonten auch die vier Abiturientinnen, die zur Abschiedsrede auf die Bühne kletterten. Sie sangen ein Loblied auf ihre Jahrgangsstufe und das Gemeinschaftsgefühl. Und sie beschwörten kommende Jahrgangsstufentreffen, um dieses Zusammengehörigkeitsgefühl nicht gänzlich aufgeben zu müssen.

Auch Timo Stallmann, der mit Kollegin Stephanie Keitel die Abiturienten als Jahrgangsstufenleiter bis zu den Prüfungen geführt hatte, brach bei den Abschiedsworten kurz die Stimme. „Ich habt uns immer angelacht. Das war eure Superkraft“, sagte er und versprach den Abschlussschülern, ihnen auch künftig den Rücken zu stärken, sollten sie sich Unterstützung wünschen.

115 Abiturienten feierten das vorläufige Ende ihrer Schulzeit – 34 von ihnen mit einer Eins vor dem Komma. Unter dem Motto „Abivengers! The Endgame“ verabschiedeten sie sich von ihren Lehrern und dankten ihren Eltern. „Herzlichen Glückwunsch“, sagte Martin Burghoff, stellvertretender Schulleiter. Und dann erinnerte er an die zehn Schüler, die nach ihrem Schulabschluss auf der Sekundarschule zum Gymnasium wechselten. „Ihr habt euer Abitur hervorragend bestanden“, sagte Burghoff anerkennend. Applaus gab es dafür nicht nur von den vielen Lehrern und Eltern im Saal, sondern auch von Christian Schuldt, Schulleiter der Sekundarschule, der zur Zeugnisvergabe gekommen war.

Die Schüler sind sich sicher: Sie haben viel Selbstbewusstsein erlangt

Elvira Persian, Schulleiterin des Gymnasiums, griff dann das Thema des Abiturjahrgangs auf: „Das Spiel geht weiter“, sagte sie, „allerdings in einer anderen Liga und vielleicht auch mit anderen Spielregeln.“ Viele der Schüler wüssten noch nicht, welchen Weg sie einschlagen wollen. „Es gibt so viele Möglichkeiten“, sagte die Schulleiterin und ermutigte die Schüler, sich zu vernetzen, Teams zu bilden und nicht nur digital Freunde zu finden. „Ihr seid gerüstet“, meinte sie, „macht euch bewusst, was ihr gut könnt und was ihr richtig gerne macht.“ Auch der Elternvertreter ermutigte die Abiturienten, ihren eigenen Weg zu gehen. „Ihr werdet tolle Erfolge und persönliche Niederlagen erleben“, sagte er, „wichtig ist, wie ihr damit umgeht.“

Pia Boldt, Kim Brass, Anna-Lena Fleschenberg und Zina Hacke stiegen dann in lebhafte Erinnerungen an ihre gemeinsame Schulzeit ein, erzählten von prägenden Erlebnissen, gemeinsamen Herausforderungen und den Hürden und Chancen der Pandemiezeit. „Wir wissen zwar nicht, wie wir eine Steuererklärung erstellen“, befanden sie, „aber wir können gut Diagonalen berechnen. Und: Wir haben Selbstbewusstsein erlangt.“

Das bewiesen die Abiturienten dann auch, als sie begleitet von eigens ausgewählten Melodien nach und nach auf die Bühne schritten, um ihre Abschlusszeugnisse entgegenzunehmen. Umarmungen, Hände schütteln, Abschiede, gelegentlich auch eine Träne: Viele zeigten Emotionen. „Jetzt schmeißen wir euch raus“, sagte dann Oberstufenkoordinatorin Ulrike Gerbe, „wir sind nicht mehr für euch zuständig, aber wir werden uns immer über euch freuen.“