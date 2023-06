Wie sehen die Zukunftspläne der vier besten Abiturienten aus?

Am Gymnasium haben vier Absolventen einen Notendurchschnitt von 1,0 erreicht. Und damit stehen alle Türen offen. Diese Pläne haben Noemi, Anna-Lena, Maxim und Andreas jetzt.

Von Theresa Demski

Wermelskirchen. Sie haben nun die Qual der Wahl: Den vier besten Abiturienten des Gymnasiums steht die Welt offen – oder zumindest die Ausbildungswelt. Sie haben eine 1,0 unter ihrem Zeugnis stehen.

Noemi Joy Setzer (16):„Ich werde die Schule vermissen“, sagt Noemi Joy Setzer. Die 16-Jährige erinnert sich gerne an die Zeit auf dem Gymnasium. Wie sie sich die gute Note erkläre? „Es ist eine Mischung aus Lernen und Verstehen im Unterricht gewesen“, sagt Noemi. Und dann erzählt sie von dem letzten Jahr im Kindergarten, als die Angst vor der Grundschule immer größer wurde. „Aber dann lief es gut, und ich habe in der Grundschule ein Jahr übersprungen“, sagt sie. Unterwegs sei ihr der Altersunterschied zu ihren Klassenkameraden manchmal schmerzlich bewusst gewesen. Heute spiele das Alter eigentlich keine Rolle mehr.

Im Gepäck hat sie für ihren beruflichen Werdegang besonders ihre Liebe für Biologie und Englisch. „Das waren auch meine Leistungskurse.“ Sie habe schon einen Test für medizinische Studiengänge gemacht. „Nur zur Sicherheit“, sagt sie. Denn wie es weitergehen soll, weiß Noemi noch nicht. „Medizin oder Sprache: Ich mag viele Themen“, erzählt sie. Nun will sie erstmal reisen und arbeiten. Und dann will sie sich für ein Studium im Herbst bewerben. Was ihr wichtig ist für ihr Leben? „Ich möchte an meinem Glauben an Christus festhalten“, sagt sie.

Anna-Lena Fleschenberg (18): „Ich freue mich, dass jetzt etwas Neues kommt“, sagt Anna-Lena Fleschenberg und blickt noch etwas ungläubig auf ihr Abiturzeugnis. Am Ende seien es mehr Punkte geworden als erwartet. „Das ist gut, dann hat meine Bewerbung für das Medizinstudium eine Chance.“ Im Herbst will die 18-Jährige ihr Studium beginnen. Vielleicht spezialisiere sie sich irgendwann als Kinderärztin. „Jetzt bin ich natürlich auch ein bisschen traurig, dass dieses Kapitel vorbei ist“, sagt sie und deutet auf ihre Schule. Große Probleme habe sie hier nie gehabt. Sie wählte Sport und Mathe im Abitur. „Das ist mir am Ende nicht so schwergefallen“, resümiert sie, „ich hatte mir das Abitur viel stressiger vorgestellt.“

Als allerdings die mündlichen Prüfungen angestanden hätten, sei sie nervös geworden. Entscheidend sei für sie in diesen Situationen immer gewesen, ihre Freunde an ihrer Seite zu haben. „Freunde sind mir wichtig“, sagt sie, „und sie sollen wichtig bleiben.“ Was sie sich für ihr Leben wünsche? „Ich möchte viel reisen und viel von der Welt sehen“, sagt Anna-Lena. Und: „Einfach glücklich sein.“

Maxim Paul (18): „Das war alles andere als leicht“, sagt Maxim Paul. Wenn der 18-Jährige auf seine Schulzeit zurückblickt, dann erinnert er sich an eine Wende kurz vor der Oberstufe. „Da stand es auf der Kippe“, sagt er. Eine Extrarunde drohte. Am Ende zeigte das Zeugnis einen Durchschnitt von 3,5. Dann nahm ihn sein Großvater zur Seite und erzählte ihm aus seinem Leben. „Am Ende versprach er mir 150 Euro, wenn ich im nächsten Zeugnis eine Eins vor dem Komma haben würde“, erzählt Maxim. Irgendetwas habe dieses Gespräch in ihm ausgelöst. Es habe ihn bewegt. Und dann passte er im Unterricht plötzlich auf, meldete sich und lernte zum ersten Mal in seinem Leben Vokabeln. Er schaffte die Eins vor dem Komma – und schließlich eins der besten Abiturergebnisse seines Jahrgangs. Mit Bio und Mathe in den Leistungskursen. „Opa ist stolz“, sagt er und lacht. Inzwischen hat Maxim Paul einen Ferienjob am Fließband angenommen, um sich ein bisschen Geld zu verdienen und im Oktober auszuziehen, um zu studieren. „Medizin“, sagt er, „wo, das weiß ich noch nicht.“

Was er sich wünscht? „Eine Arbeit, die mich erfüllt und glücklich sein, mit dem, was ich mache.“ Ausgleich findet er im Sport: Mountainbike, Tischtennis, Fußball und Fitnessstudio.

Andreas Mischke (16):„Jetzt möchte ich erstmal raus“, sagt Andreas Mischke. Das Visum für Neuseeland hat er schon in der Tasche. Ein Jahr lang wird der 16-Jährige eine Highschool am anderen Ende der Welt besuchen. „Weil ich ja noch nicht volljährig bin“, sagt er. Es reize ihn auch, ganz andere Fächer und Bereiche kennenzulernen. Und genau das biete ihm das Schuljahr in Neuseeland: Dann steht zum Beispiel Psychologie auf dem Stundenplan. „Ich habe die Zeit und möchte sie nutzen, um herauszufinden, was ich will“, sagt der 16-Jährige. Schon mit fünf Jahren begann seine Schullaufbahn, dann übersprang er ein Jahr und landete schließlich als einer der Jüngsten im aktuellen Abiturjahrgang. „Für die Abschlussprüfungen musste ich richtig lernen“, sagt er. Die meiste Zeit sei er in der Schule aber vor allem deswegen gut zurechtgekommen, weil er im Unterricht mitarbeitete und das Wissen aufsog. Er sei ein Freund davon, sich die Dinge logisch zu erschließen. Ein großes Thema sei für ihn auch der Sport: Halbmarathon, Fußball und Schach. Kaum hatte er sein Abiturzeugnis in den Händen, startete er mit Freunden und Klassenkameraden beim Mittsommernachtslauf in Dhünn. Und nun? „Ich will etwas finden, dass mir wirklich Spaß macht, um glücklich zu werden.“