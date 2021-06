A 1: Lkw-Sperre soll versetzt werden

Verkehr

Straßen NRW will Schlupfloch schließen.

Von Sebastian Fuhrmann

Etwa 100 Lastwagen werden täglich an den Lkw-Sperren an der Rheinbrücke zwischen Leverkusen und Köln abgeleitet, die meisten davon an der Industriestraße in Niehl. Nun soll die Anlage versetzt werden, um den Verkehrsfluss zu verbessern. Die Sperre wird laut Landesbetrieb Straßen NRW ein Stück zurückgesetzt. So soll es weniger Staus geben.

„Wir konnten die Anlage damals nicht anders planen, zum Beispiel, weil es andere Baustellen in dem Bereich gab“, sagt Straßen-NRW-Bereichsleiter Rüdiger Herwig. Der Landesbetrieb werde die Maßnahme in den Betriebsferien des Automobilherstellers Ford durchführen, damit möglichst wenige Autofahrer unter den Auswirkungen der Bauarbeiten zu leiden haben. Los geht es am 29. Juli, Ende August soll die Maßnahme beendet sein.

An der Industriestraße fahren viele Lkw-Fahrer absichtlich in die Sperre, obwohl sie gar nicht die Rheinbrücke überqueren wollen. Werden sie in der Sperre schließlich abgeleitet, kommen sie schneller auf die A 1 in Richtung Koblenz als auf dem vorgesehenen Weg. Die fällige Strafe nehmen die Fahrer in Kauf. Nach dem Umbau ist diese Abkürzung nicht mehr möglich. Die Zufahrt von der Emdener Straße (Turbokreisel) auf die Industriestraße in Richtung Chorweiler wird geschlossen. Verkehrsteilnehmer können über die Geestemünder Straße auf die Industriestraße in Richtung Norden auffahren.

Umleitungen sollen ausgeschildert werden

Auch Mitarbeiter von Ford am Standort Niehl mussten wegen der Lkw-Sperren in der Vergangenheit Umwege in Kauf nehmen. Die direkte Auffahrt auf die A 1 in Richtung Dortmund war monatelang nicht möglich. Straßen NRW machte die Auffahrt dicht, weil sie ansonsten als Schlupfloch für Lkw auf die Brücke gedient hätte. Erst seit Ende Mai, als an der Parallelspur die fünfte Lkw-Sperre in Betrieb ging, ist der kurze Weg für Autofahrer wieder frei.

Während des Umbaus ist auf der Industriestraße in Richtung Chorweiler nur ein Fahrstreifen frei. Die Auffahrt von der Industriestraße auf die A 1 Richtung Dortmund ist gesperrt. In der ersten Bauphase (vom 29. Juli bis 12. August) kann die Abfahrt von der Industriestraße auf die Emdener Straße nicht genutzt werden. Umleitungen sind ausgeschildert.