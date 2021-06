9000 planschen bisher im Freibad Dabringhausen

Mit neuem Kinderbecken

Zum Ferienende hin ist die Bilanz durchwachsen. Das Team der Förderer und Betreiber hofft noch auf ein paar sonnige Tage.

Von Monika Steinmetzler

Fröhlich planscht Ole mit seinen drei Freundinnen im gerade fertiggestellten Babybecken des Freibads Dabringhausen. Die Mütter Karina Christoph und Anke Gottschalk sind begeistert vom neuen Kinderbecken. „Es ist sehr schön geworden, es geht flach hinein, ist in der Mitte etwas tiefer, aber vor allen Dingen ist es warm für die Kleinen“, sagt Anke Gottschalk. „Unser Nachbar hat auch ehrenamtlich an diesem Babybecken gearbeitet. Das verdient hohes Lob,“ betont sie. „Anerkennenswert, das selbst nachts noch am Becken gearbeitet und verfugt wurde. Und es waren alles Ehrenamtler.“

Aber auch die Schwimmer- und Nichtschwimmer-Becken erfreuen sich großer Beliebtheit. Pia (6), in Begleitung ihrer Mutter aus Dabringhausen, schleckt gerade ein großes Eis und erzählt, wie begeistert sie von der großen Rutsche sei. Und, ja, natürlich könne sie schon schwimmen.

Ihre Mutter berichtet, dass auch sie im Dabringhauser Freibad schwimmen gelernt habe.

Nach all den Jahren: Das Bad im Linnefetal erfreut sich großer Beliebtheit und es ist vor allen Dingen sehr familiär. Dem stimmt auch Badeaufsicht Kurt Burkert zu: „Es verläuft alles sehr friedlich hier bei uns, eine Security benötigen wir nicht.“ Alle seien begeistert von den großen Becken, der Rutsche und der Krake, die vielen Jugendlichen als Absprung ins Wasser dient. „Nun haben wir auch noch das Babybecken dazu bekommen, was natürlich auch von vielen Eltern sehr begrüßt wird.“

Und dennoch gibt es einen Wermutstropfen: Wie der Erste Vorsitzende des Betreibervereins, Dominik Roenneke, auf Nachfrage erklärt, sei die Saison bisher „eher mittelprächtig“ verlaufen. „Es war leider ein schlechter Start, dann wurde es zum Glück besser. Die Hälfte der Saison ist nun beendet und wir hatten bisher etwa 9000 Besucher. Wir hoffen allerdings, dass das Wetter noch einigermaßen gut bleibt, so dass wir dann am Schluss doch noch eine positive Bilanz ziehen können.“

Neue Projekte seien natürlich auch geplant. Roenneke: „Wir hatten auch bei der Neuerrichtung des Kleinkinderbeckens schon eine Nahwärmevernetzung vorgenommen. Im Boden haben wir frostsichere Leitungen von unserem Biomasseheizwerk zum Kleinkinderbecken verlegt, so dass die Temperatur auch an bedeckten Tagen um 29 Grad sein wird, das war bei dem bisherigen Becken nicht so.“

WASSEROLYMPIADE TERMIN Am 14. und 15. August findet zum dritten Mal im Dabringhauser Schwimmbad eine Wasserolympiade für Kinder und Jugendliche zwischen 8 und 14 Jahren statt. Es sind noch Plätze frei. Wer mitmachen möchte, kann sich im Internet anmelden. Auch Ehrenamtler sucht das Dabringhauser Freibad. Wer mitmachen möchte, wendet sich an Dominik Roenneke: Tel. (01 71) 7 16 20 64. freibad-dabringhausen.de

Auch verschiedene Areale rund um das neue Becken werden noch nach der Saison landschaftsgärtnerisch bearbeitet. Das Kiosk soll im Herbst ebenfalls an das Nahwärmenetz angeschlossen werden, damit auch an diesem Gebäude keine Frostschäden auftreten können.

„Bis Ende Oktober haben wir die Anlage an den „Infinite e.V.“ Wakeboarding Verein vermietet“, erzählt Roenneke. Aus diesem Grund könne das Hundeschwimmen nicht mehr stattfinden.

Eine Wasserolympiade findet am 14. und 15. August statt. Hier gibt es sogar eine Zeltlager-Übernachtung. „Selbst wenn das Wetter durchwachsen sein sollte, findet die Olympiade statt“, sagt Dominik Roenneke. Es gibt Lokalitäten wo man etwas essen, sich wärmen und trocknen kann.

Schwimmmeisterin bietet Kurse in Brust, Kraul und Rücken an

Die Spiele sind flexibel gestaltet. Bei gutem Wetter können die Teilnehmer entsprechend mehr Wasserspiele machen, ist das Wetter durchwachsen, können auch auf den Wiesen Spiele stattfinden. Roenneke: „Wir haben noch einen neuen Programmpunkt: Unsere Schwimmmeisterin, Svenja Hirschhausen, bietet ab sofort einige Schwimmstilkurse zur Verbesserung von Brust-, Kraul- und Rückenschwimmen an.“ » Standpunkt