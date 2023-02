90-Jähriger surft für sein Leben gerne im Internet

Manfred Iller gab früher Kurse für Senioren.

Von Anja Carolina Siebel

Wermelskirchen. Als Angela Merkel 2013 das Internet als „Neuland“ bezeichnete, war das Netz für Manfred Illner längst ein alter Hut. Oder zumindest ein Vertrauter. Denn der Wermelskirchener, der am Donnerstag seinen 90. Geburtstag feiert, hat sich von Anfang an mit Computern und Internet beschäftigt. „Nachdem ich in Rente gegangen bin, wurde ich aktiv“, sagt der Senior. Seine Frau, mit der er bis zur Pensionierung einen kleinen Schreibwaren- und Zubehörladen in Lennep betrieben hatte, war 1995 gestorben. „Und so musste ich mich sinnvoll beschäftigen“, erinnert er sich.

Unter anderem erlernte Manfred Illner die Kampfsport-Art Jiu Jitsu. Und: Er setzte sich mit dem damaligen Team des Hauses der Begegnung zusammen und initiierte ein Internetcafé für Senioren, das der damals 65-Jährige leitete. „Das waren schöne Jahre“, erinnert der Senior sich gern. Unter anderem zählt für ihn dazu, dass er seine Lebensgefährtin Anita („Anni“) Busch zu dieser Zeit kennenlernte. Im Jahr 2003 fand das Paar zusammen, reiste viel, tanzte gemeinsam; bis heute unternehmen sie Dinge. Wenn auch etwas eingeschränkt, weil die Gesundheit nicht mehr so mitmacht.

Ständiger Begleiter von Manfred Illner war indes das Internet. „Und zwar eigentlich schon, seitdem es das gab“, sagt er.

Und was fasziniert ihn am weltweiten Netz am meisten? „Dass man alles findet“, sagt er. „Man kann ja bei Google praktisch jede Frage stellen und bekommt immer eine Antwort. Man kann Reisen buchen, Menschen finden, aber sich auch praktisch über alles informieren.“

Manfred Illner lebte damit, dass viele seiner Altersgenossen da nicht mitgingen. „Selbst meine Frau, eine gelernte Steuerberaterin, sagte noch vor ihrem Tod, dass sie mit dem Internet nichts zu tun haben wolle“, erinnert er sich. „Und da waren auch viele andere, denen es so ging. Ich fand das aber immer faszinierend.“

Und so versuchte er, seinen Altersgenossen und etwas älteren Menschen die Vorteile des Internets nahe zu bringen. „Was immer im Vordergrund stand, war die Sicherheit“, räumt Manfred Illner ein. Denn ihm war von Anfang an bewusst, dass gerade Senioren eine vulnerable Gruppe sind, was Cyber-Kriminalität, also Betrug im Netz, angeht. „Da muss man aufpassen, keine fremden Anhänge öffnen, sich auf nichts einlassen bei fremden Absendern.“ Darauf achtet er auch heute noch. Denn er nutzt auch mit 90 Jahren das Internet noch rege. Auf die Frage, ob er denn auch Online-Banking betreibe, nickt er und sagt: „Na selbstverständlich.“ Seiner Lebensgefährtin Anni Busch erscheint das Online-Banking indes „etwas zu unsicher“. Ansonsten hat die heute 81-Jährige aber ebenso viel Freude am Surfen im Internet wie ihr langjähriger Lebenspartner: „Ich spiele gern. Oder ich schlage auch oft etwas nach.“

Viele Wermelskirchener werden sich an den Jubilar, der morgen einen ganz besonderen Ehrentag feiern darf, erinnern. „Ich hab ja praktisch ganzen Seniorengenerationen das Netz nahegebracht“, erzählt er lachend. „Da waren sehr gebildete Menschen dabei, aber auch ganz einfache. Alle wussten ja zu Anfang nicht viel darüber, waren etwas unsicher.“ Manfred Illner hat sich damals, in den 1990er Jahren, belesen. Er hatte viele Bücher über Computer und das weltweite Netz. Bücher, die er heute nicht mehr braucht. „Jetzt kann man ja alles online nachschlagen.“

Bei Facebook ist er nicht unterwegs

Das reale Leben wird ihn am Samstag aber einholen. Denn dann wird der 90. Geburtstag groß gefeiert. Mit Verwandten und Freunden im Haus Vogelsang, wo Manfred Illner inzwischen eine kleine eigene Wohnung hat. Seine Lebensgefährtin hat das organisiert. Ihm selbst war der Trubel fast zu viel. „Aber ich finde, er hat das wirklich verdient“, sagt Anni Busch liebevoll in Richtung ihres langjährigen Partners.

Und der erzählt lachend, dass er ja zum Glück nicht im sozialen Netzwerk Facebook unterwegs sei: „Sonst würde hier am Ende noch die ganze Stadt auf der Matte stehen.“

Studie

Einer Befragung von Bitkom Research zufolge nutzen 53 Prozent, also mehr als die Hälfte, der Menschen über 65 Jahren in Deutschland kein Smartphone. Bei Desktop-PCs und Laptops ist die Quote ähnlich, wie die repräsentative Umfrage zeigt, deren Ergebnisse im Juni 2021 veröffentlicht wurden.