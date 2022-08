89 Wermelskirchener besuchen externe Schulen

Dass der Start der Gesamtschule schon rein rechnerisch kein einfacher sein wird, zeigen die aktuellen Schülerzahlen. Zum gerade gestarteten Schuljahr 2022/2023 gab es 65 Anmeldungen (davon sechs von außerhalb Wermelskirchens) an der Sekundarschule und 108 (14 von extern) am Gymnasium. Letzteres führte dazu, dass das Gymnasium vierzügig mit den fünften Klassen, was im Vergleich zu den Vorjahren unterdurchschnittlich ist. 89 Schülerinnen und Schüler, die zum Ende des Schuljahrs 2021/2022 die Grundschulen verließen, haben sich für eine weiterführende Schule außerhalb von Wermelskirchen entschieden.