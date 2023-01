89-Jähriger wird leicht verletzt

Einsatz

+ © Christian Beier Der Unfall ereignete sich am Arnzhäuschen. © Christian Beier

Am Dienstagnachmittag gegen 13.30 Uhr ist es auf der L 101 in Höhe Arnzhäuschen zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem der Fahrer eines Krankenfahrstuhls leicht verletzt worden ist.

Ein 81-jähriger Wermelskirchener war mit seinem Pkw der Marke Subaru aus Richtung Stumpf kommend Richtung Dabringhausen unterwegs. In Höhe einer Verkehrsinsel fuhr von der rechten Seite ein 89-jähriger Wermelskirchener in einem Krankenfahrstuhl auf die Fahrbahn, der die Straße überqueren wollte.

Der Pkw-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, so dass er mit seinem Pkw den Krankenfahrstuhl touchierte, woraufhin der Mann aus dem Sitz fiel. Der Krankenstuhlfahrer wurde leicht verletzt in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden am Pkw sowie am Krankenfahrstuhl wurde auf jeweils 500 Euro geschätzt. Die Straße wurde während der Unfallaufnahme komplett gesperrt. -kc-