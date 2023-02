800 tummeln sich beim Kinderkarneval

Ausverkauftes Haus war am Sonntag in der Dabringhauser Mehrzweckhalle.

Wermelskirchen. Lotte ist mit ihren vier Jahren am Sonntagnachmittag zum ersten Mal beim Kinderkarneval in Dabringhausen. Mit wachen Augen blickt sie umher. Mit ihrem Kostüm könnte die kleine Dabringhauserin mit Sicherheit einen Wettbewerb gewinnen. Sie geht als Pippi Langstrumpf. Sogar der kleine Affe Herr Nilsson sitzt auf ihrer Schulter. „Dass wir als Familie hier sein können, war großes Glück“, sagt Lottes Mutter Janina Fiss. Bruder Toni (8) tanzt bei den TuS Tanzfreaks, die an diesem Sonntag einen Auftritt in der Mehrzweckhalle in Dabringhausen haben. „Er durfte eine Begleitperson mitbringen“, erzählt Janina Fiss. „Ich habe dann in allen sozialen Netzwerken gesucht – und wir hatten das Glück, dass eine Familie ihre Karten verkauft hat.“

Und so war die Familie eine von vielen, die mit ihren Kostümen am Sonntag die Mehrzweckhalle schmückten. 800 verkaufte Karten hat Lucie Schumacher, Sprecherin des Festausschusses, insgesamt gezählt. „Alles wie vor der Corona-Pandemie“, sagt sie. Denn auch zuvor sei die Veranstaltung immer gut besucht und fast immer ausverkauft gewesen.

Die Dabringhauser Jecken indes freuen sich dieses Jahr ganz besonders auf die närrische Hoch-Zeit, die der Kinderkarneval am Sonntag eingeläutet hat. „Uns allen hat das natürlich gefehlt“, sagt Lucie Schumacher. Vielleicht mit ein Grund, warum sich so viele für den Kinderkarneval engagieren. „Wir haben so viele freiwillige Helfer“, berichtet Schumacher. „Niemand macht das entgeltlich. Alle helfen freiwillig.“

Für die Kinder zählte allein das bunte Programm. An verschiedenen Spielstationen konnten sie sich austoben. Es gab ein riesiges Einhorn zum Reiten, eine Hüpfburg, vor der die Schlange schon um kurz nach 15 Uhr riesig war, ein Karussell und vieles mehr. „Ich finde am besten, dass man auch tanzen kann“, sagt Nike, die in einem Kängurukostüm erschienen ist.

Tanzmusik lieferte nicht nur die Platte, sondern die gab es auch live. Zum Beispiel von „Ronjas Räuberhorde“. Auftritte hatten ebenfalls die Jecken Kids, die TuS Tanzfreaks und verschiedene Gruppen der Grunewalder. Außerdem war die Prinzengarde mit dem Dreigestirn zu Gast. „Wir hatten ja schon über 40 Auftritte in dieser Saison“, berichtet Frank Wichert von der Garde. „Klar, wir sind froh, dass es dieses Jahr wieder losgehen kann, wenn es sich auch ein wenig schleppend anlässt.“ Denn hatte die Garde in der Zeit vor Corona bis zu fünf Auftritte täglich in der heißen Vor-Karnevalsphase, so seien es jetzt nur zwei bis drei. „Wir wissen nicht, ob die Leute noch etwas skeptisch sind nach der Pandemie, oder woran es sonst liegt“, sagt Wichert. „Aber insgesamt schauen wir natürlich absolut positiv auf die kommenden Tage. Und freuen uns.“

Unter dem Motto „Pandemie – isch kann nit mieh, mir sin' jeck wie nie“ nehmen die Dabringhauser dieses Jahr auch Bezug auf die Auswirkungen der Pandemie. „Wir sind einfach froh, dass alles wieder im normalen Rahmen stattfinden kann“, bringt es Lucie Schumacher schließlich auf den Punkt.

Weiter geht es mit dem Altweiberball in der Halle

Weiter geht es am Donnerstag, 16. Februar, mit dem Altweiberball, der, wie berichtet, wegen zu wenig verkaufter Karten nur im kleinen Rahmen im Foyer der Mehrzweckhalle stattfinden kann. Am Samstag, 18. Februar, folgt dann der Sitzungskarneval „Wir unter uns“ in der Mehrzweckhalle. Bevor dann am Montag, 20. Februar, der Rosenmontagszug durchs Dorf geht.

Rosenmotag: Zugweg

Der Rosenmontagszug startet am Montag, 20. Februar, ab 10 Uhr im Industriegebiet Höferhof in Dabringhausen und zieht dann durch die Altenberger Straße, anschließend durch die

Südstraße, die Mittelstraße und die Weststraße. Dort drehen die Zugteilnehmer und ziehen zurück zur Altenberger Straße. Vor der Hofburg Markt57 löst sich der Zug dann auf.

Standpunkt von Anja Carolina Siebel: Endlich wieder Trubel

Die Freude war und ist allen Beteiligten deutlich anzumerken: Endlich wieder Karneval, endlich wieder närrische Zeit – und vor allem endlich wieder eine, die man gemeinsam und vor Ort miteinander zelebrieren kann.

Den Auftakt zur närrischen Hochsaison in Dabringhausen machte am Sonntag der liebevoll gestaltete Kinderkarneval in der bunt geschmückten Mehrzweckhalle. Wie groß das Interesse an der Veranstaltung war, war nicht nur an dem bunten Treiben gestern in der Halle zu merken, sondern auch daran, dass bereits während der vergangenen Tage eifrig Karten in den sozialen Netzwerken gesucht und getauscht wurden. Die Veranstaltung war schon seit einigen Wochen ausverkauft. Ähnlich ist es mit „Wir unter uns“; der Sitzungskarneval findet am kommenden Samstag statt und es gibt inzwischen keine Karten mehr.

Das sind gute Voraussetzungen für den Neustart des Karnevals. Und wird die Veranstalter freuen.