700 Pralinen mit Stadtwappen für das Jubiläumsfest

Café Wild setzt bei besonderer Produktion auf Champagner und Nougat.

Von Theresa Demski

Wermelskirchen. Der Prototyp hat schon einen Platz auf einem kleinen, weißen Pralinentellerchen gefunden. „Champagner und Nougat“, sagt Thomas Wild und deutet auf die kleine Kostbarkeit aus Schokolade. Pünktlich zum Jubiläum strahle die Praline Feststimmung und Tradition gleichzeitig aus, sagt der Konditormeister. Gemeinsam mit seinem Team habe er die jüngste Köstlichkeit des Hauses auf den Weg gebracht. „Wir dachten: Der Champagner passe gut zum großen Fest, zu dem die Menschen in Wermelskirchen miteinander anstoßen“, sagt Wild. Und der Nougat gehöre ganz traditionell in die Pralinenküche.

Genau 150 Jahre, nachdem Wermelskirchen durch eine Unterschrift von Kaiser Wilhelm I. die Stadtrechte erhalten hat, soll dieses besondere Stück Schokolade nun zum Jubiläumsfest serviert werden. „Eine Jubiläumspraline ist für uns natürlich Ehrensache“, sagt Wild und erinnert an die lange Geschichte des Familienbetriebs am Markt. In sieben Jahren feiert Café Wild seinen 200. Geburtstag. „Damit sind wir sogar noch ein bisschen älter als die Stadtrechte“, sagt Thomas Wild und schmunzelt.

Kurz bevor am 12. August erst die Ehrengäste und dann die Bürger in Wermelskirchen das große Jubiläum feiern, wird Thomas Wild mit seinem Team in die besondere Pralinenproduktion einsteigen. Etwa 700 Stück der Jubiläumspraline werden hergestellt. Zu Nougat und Champagner gesellt sich gute Schokolade und schließlich ein Überzug aus Zartbitterschokolade.

Für die Produktion der Pralinen sind drei Tage eingerechnet

Bevor diese äußere Schicht getrocknet ist, wird der Konditor eine speziell bedruckte und zugeschnittene Oblate auf der Praline platzieren. „Das Stadtwappen“, erklärt Thomas Wild und deutet auf das winzige Abzeichen, das die Praline ziert. Das Esspapier sei zwar geschmacklich nicht so fein wie etwa Zuckerpapier – aber es habe den Vorteil, dass es direkt auf der Schokolade platziert werden könne und halte.

Etwa drei Tage hat er für die Pralinenproduktion eingerechnet: Seit das Café dienstags geschlossen bleibt, nutzt das Team diese Zeit für die Vorbereitung der Pralinen. Eine Woche sind weiße, die nächste Woche dann dunkle Pralinen an der Reihe. Damit reiht sich die Jubiläumspraline in der nächsten Woche nahtlos in die Produktion der dunklen Pralinen ein.

Nachdem am Dienstag das Herz der Praline hergestellt wird, ist zwei Tage später der Zartbitter-Überzug dran – und pünktlich zum Jubiläumsfest finden die Köstlichkeiten ihren Weg zu den Kunden. Für das Team in der Konditorei Wild ist es keine Seltenheit, neue Produkte vorzubereiten und umzusetzen. „Das macht uns Spaß“, sagt Thomas Wild. 700 Pralinen allerdings brauchen ihre Zeit. „Danach gilt wie immer: Wenn die Pralinen gut angenommen werden, dann nehmen wir sie in unser Sortiment auf“, sagt der Konditor.

Vorerst allerdings wird die Produktion limitiert – zum Festwochenende und dann für eine zweite Runde zum Festumzug Ende August. „Wir sind hier zu Hause, wir feiern natürlich mit“, sagt Thomas Wild. Und dann schwärmt er ein bisschen von dem Fest am Markt, das Geschichtsverein, Kirchengemeinde und Marketingverein zum Jahrestag der Unterschrift am 2. Juli ausgerichtet haben. „Das war ein Fest, das zu uns Wermelskirchenern gepasst hat“, sagt Wild. Und schon in den Vorbereitungen zu diesem Fest mitten in den Sommerferien hätten Volker Ernst vom Geschichtsverein und André Frowein vom Marketingverein die Idee einer Jubiläumspraline auf den Tisch gelegt. Der kleine, schokoladige Prototyp gibt dieser Idee nun eine Form.

Wie die Pralinen unters Volk kommen? „Sicher werden wir das ein oder andere Exemplar auch verschenken“, sagt Thomas Wild, „so wie das bei Geburtstagsfeiern üblich ist.“ Schließlich gehe es ihm bei diesem Exemplar zum Stadtjubiläum nicht um eine gewinnbringende Geschäftsidee, sondern vielmehr um einen kulinarischen Beitrag zum Fest.