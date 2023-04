Stadtlauf Wermelskirchen 2023: 700 Läufer dabei

Breitensport

Die Bambini gaben alles – und wenn Mama und Papa kräftig anfeuerten, ging es gleich nochmal so gut.

Stadtlauf fand seit Corona erstmals wieder statt – Organisatoren zeigten sich sehr zufrieden. Entscheidung für Drei-Kilometer-Hauptlauf war richtig.

Von Dela Kirchner

Wermelskirchen. Als ob der Wettergott ein Einsehen gehabt hätte, hörte der Nieselregen des Samstagvormittags nahezu in dem Moment auf, in dem die ersten kleinen Läufer an den Start gingen: Angenehme Temperaturen ohne knallige Sonne oder starke Hitze sind für einen Volkslauf mit vielen jungen Startern wie den Stadtlauf in Wermelskirchen geradezu ideal.

Bereits zum 17. Mal verwandelte sich die Telegrafenstraße in ein Meer aus großen und kleinen Laufbegeisterten in mehr oder weniger leuchtender Kleidung. Und die ganz Kleinen hatten natürlich Mama oder Papa an der Hand – und oft noch weitere Familienangehörige zum Anfeuern dabei.

Los ging es mit den Staffelläufen der Grundschulen: Jedes Team mit vier Läufern hatte eine Strecke von 4 mal 125 Meter zu bewältigen. Schon dabei fiel auf, zu welchem hohen Tempo mancher der jungen Läufer im Stande war. Besonders süß: Die Bambini-Läufe der Allerkleinsten, für die auch 125 Meter mit kurzen Beinen eine große Herausforderung waren. Oft ging es direkt viel besser, wenn Mama oder Papa an der Hand mitliefen.

„Wir sind ein Lauf für alle Altersklassen“, sagt auch Christian Werth, der sich um die Öffentlichkeitsarbeit kümmert, „die Jüngsten waren meines Wissens nach drei Jahre alt und haben im Kindergarten trainiert.“ Während das Orga-Team bis 19 Uhr mit Aufräumarbeiten beschäftigt war, hatten die jüngsten Absolventen des Laufes das Abendessen längst hinter sich. Werth: „Mein Fazit der Veranstaltung fällt rundum positiv aus: Die Kooperation mit der Stadt Wermelskirchen und der Sportjugend Rhein-Berg des Kreissportbundes hat sich mehr als ausgezahlt.“

Ebenfalls mit im Boot: Das Marketing „Wir in Wermelskirchen“ (WiW), die DLRG für den Sanitätsdienst, das Technische Hilfswerk für die Streckensicherung und der RV Adler aus Lüttringhausen, dessen Radfahrer das Läuferfeld der längeren Läufe begleiteten.

Ohne jeden einzelnen Ehrenamtler, der rund um den Lauf mit angepackt hat, wäre der harte Kern der Organisatoren aufgeschmissen gewesen, sind sich Christian Werth, Walter Thiel und Michael Hinz sicher. „Die Stimmung war in diesem Jahr eher noch besser als sonst“, freute sich Werth. „Außerdem gibt es einen neuen Teilnehmerrekord zu vermelden: Wir hatten rund 700 Läuferinnen und Läufer auf der Strecke.“

Vorbereitungen liefen vor einem halben Jahr an

Die Stimmung an der Strecke war ausgelassen-fröhlich; von den kulinarischen Angeboten wurde dankend Gebrauch gemacht – und angefeuert wurde natürlich auch. „Meine Enkelin läuft heute auch“, erzählte Marliese Rohrbach, die vom Lampenfieber und der Aufregung der Kleinen am Start regelrecht angesteckt wurde. „Toll, dass die Kleinen so viel Spaß am Laufen haben.“ Und muss danach weg, um der Enkelin noch viel Erfolg zu wünschen.

„Die Vorbereitungen für heute laufen seit ungefähr einem halben Jahr“, berichtete Pressewart Werth. „Durch Corona und die damit verbundene Zwangspause ist dies der erste Stadtlauf seit 2019.“ Nach der letzten Siegerehrung gegen 18 Uhr zeigten sich alle beteiligten Ehrenamtler müde, aber äußerst zufrieden und können das, was Christian Werth dazu sagte, mit Sicherheit nur bekräftigen: „Wenn man in die strahlenden Kinderaugen sieht, weiß man, wofür man es macht.“

Nach der Streichung des 10-Kilometer–Laufes, der bei den letzten Veranstaltungen nur sehr wenige Starter hatte, waren die drei Kilometer im innerstädtischen Straßendreieck der diesjährige Hauptlauf: Die Strecke über Telegrafenstraße, Kölner Straße und Remscheider Straße fasst exakt einen Kilometer und muss dreimal gelaufen werden. Der Hauptlauf war zum größten Teil Jugendlichen und Erwachsenen vorbehalten.

Zum Ende des Tages gab es keinerlei besondere Vorkommnisse oder Unfälle zu berichten – einzig einige Teilnehmer der Pendelstaffeln ganz zu Beginn der Veranstaltung rutschten auf der noch vom Regen feuchten Strecke aus. Begeistert winkend stand auch Mia (3) mit ihren Eltern am Straßenrand und feuerte ihren Bruder bei den Schulstaffeln an. Auf die Frage, ob sie beim nächsten Mal mitlaufen wolle, strahlte sie und nickte begeistert.

Die Ergebnisse: Alle Zeiten und Platzierungen gibt es online: stadtlauf-wermelskirchen.de