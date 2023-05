650 Teilnehmer machen beim Firmenlauf mit

Am Donnerstag startet der erste Firmenlauf in Wermelskirchen.

Ab Mittwoch wird der Parkplatz an der Feuerwehr und der Tafel gesperrt.

Wermelskirchen. Kurzentschlossene können sich noch am Veranstaltungstag von 16 bis 18 Uhr am Zeitmesszelt auf der Veranstaltungsfläche, dem Parkplatz an der Feuer- und Rettungswache Am Bahndamm, nachmelden. Die Startkosten betragen dann 35 Euro. Der Startschuss fällt um 19 Uhr. Insgesamt

650 Läuferinnen und Läufer von 23 Wermelskirchener Betrieben haben sich für den ersten Wermelskirchener Firmenlauf angemeldet, der am kommenden Donnerstag stattfindet.

Über die große Resonanz der Premiere freut sich Nicole Hafner, Geschäftsführerin der Agentur NeoMove, die den Lauf veranstaltet: „Die Vorfreude in den Firmen ist großartig. Alle fiebern dem ersten Firmenlauf entgegen und jede Firma bereitet sich unterschiedlich vor. Wir sehen sogar abends schon einige Lauftrupps, die bereits jetzt die

4,3 Kilometer lange Strecke erkunden.“

Die Strecke erlaufen haben auch schon viele der 77 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die beim Firmenlauf für die Stadtverwaltung an den Start gehen. Einhellige Meinung bisher: „Die Steigung im Hüpp-Tal sieht harmlos aus, hat es aber in sich“.

„Gemeinsam Bewegung schaffen“ – das ist das Motto des Firmenlaufs, der seine Premiere in einem besonderen Jubiläumsjahr der Stadt feiert: Vor 150 Jahren wurden Wermelskirchen die Stadtrechte verliehen. Das sportliche Event ist damit auch eins der Highlights der Feierlichkeiten. Ziel ist es, allen Teilnehmenden einen Anlass zu geben, einen gesünderen Lebensstil einzuschlagen und sich gleichzeitig innerhalb der Stadt beruflich und privat zu vernetzen. „Gemeinschaftsgefühl und Identifikation mit dem eigenen Betrieb sind entscheidende Faktoren im Unternehmen“, so Nicole Hafner.

Verschiedene Straßen werden für den Lauf gesperrt

Start- und Zielbereich des Firmenlaufs befinden sich „Am Bahndamm“. Um die Bühne und die Treffpunkte für die verschiedenen Firmen aufbauen und einrichten zu können, wird der Parkplatz an der Feuerwache und der Tafel bereits ab Mittwoch, 10. Mai, 8 Uhr gesperrt. Hier ist nämlich nicht nur Start- und Zielbereich, sondern auch der Platz, an dem nach dem Lauf gefeiert wird. „Wenn das Wetter mitspielt, wir das ein Megaevent“, kündigt die Veranstalterin an. „Wir freuen uns sehr, für die Party die Band ‚Kontrollverlust‘ begrüßen zu können.“

Zwischen 18 und 20 Uhr werden deshalb folgende Straßen für den Firmenlauf gesperrt: Vorm Eickerberg (Hausnummer 1 bis 30), Am Buchenhang Brückenweg (ab Parkplatz Rathaus bis Kreisverkehr Eich, wobei die Zufahrt zu den Parkplätzen offenbleibt), Jörgensgasse (ab Kreisverkehr Eich bis Kreisverkehr Schillerstraße), Schillerstraße (Hausnummer 1 bis Hausnummer 37), Kölner Straße (Bereich ab Hausnummer 1 bis Hausnummer 30), Markt Stockhauser Straße (ab Markt bis Einmündung Quellenweg), Quellenweg (von Stockhauser Straße bis Quellenbad), Berliner Straße (ab Taubengasse bis Markt), Carl-Leverkus-Straße, Telegrafenstraße.

Sobald der letzte Läufer und die letzte Läuferin die Strecke passiert hat, werden die Straßensperrungen sukzessive wieder aufgehoben. „Wir freuen uns über zahlreiche Wermelskirchenerinnen und Wermelskirchener, die die Läuferinnen und Läufer an der Laufstrecke anfeuern oder zur Veranstaltungsfläche kommen“, sagt Nicole Hafner. Je mehr angefeuert und gejubelt wird, desto leichter dürfte es Teilnehmenden fallen, die Steigungen zu nehmen.

Die Siegerehrung auf der Bühne ist gegen 20.15 Uhr geplant. Ausgezeichnet werden nicht nur die drei schnellsten Läuferinnen und die drei schnellsten Läufer, sondern auch die drei größten und schnellsten Teams, die kreativsten Outfits und das originellste Firmen-Motto.