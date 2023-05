500 Kinder laufen, springen, werfen

Am 16. Juni findet das 23. Stadtsportfest im Dönges-Eifgen-Stadion statt.

Wermelskirchen. Magdalena Zebrala, Jugendbeauftragte des Stadtsportverbandes von Wermelskirchen, organisiert das Stadtsportfest schon seit 2016. „Ich habe die Organisation von Jürgen Weiher übernommen, der leider vergangenes Jahr gestorben ist. Drei Mal musste das Sportfest leider ausfallen“, sagt sie. „2019, weil das Stadion renoviert wurde, und dann 2020 und 2021 fiel es wegen Corona aus.“

Doch 2022 fand es wieder statt: Im vergangenen Jahr machten 460 Schülerinnen und Schüler der fünften und sechsten Klassen des Gymnasiums, der Sekundarschule und der Verbundschule mit. In diesem Jahr nehmen 500 Kinder teil. „Im März habe ich mich das erste Mal mit der Beisitzerin des Stadtsportverbandes, Josephine Soler Monte, getroffen und wir haben uns mit den Kontaktlehrern der Schulen auseinandergesetzt.“

Nachgebessert werden muss noch an der Technik. „Im vergangenen Jahr haben die Teamführer erstmals die Ergebnisse vor Ort direkt in Tablets eingetragen“, sagt Magdalena Zebrala. „Bei der Auswertung hat es aber noch Schwierigkeiten gegeben. Doch wir hoffen, dass das dieses Jahr funktioniert. Dann können wir die Urkunden direkt vor Ort drucken.“

Die Schülerinnen und Schüler der fünften und sechsten Klassen der drei teilnehmenden Schulen werden in Riegen aufgeteilt. Das sind jeweils 12 bis 14 Kinder, aufgeteilt nach Jahrgängen und Geschlechtern. „Die Schülerinnen und Schüler, die bereits ein bisschen älter sind, werden in einer Extra-Riege zusammengefasst“, sagt Magdalena Zebrala. Die Riegen werden von Oberstufen-Schülern begleitet.

„Ausgetragen wird das Sportfest in Anlehnung an die Bundesjugendspiele“, sagt die Jugendreferentin des Stadtsportverbandes. „Die fünften Klassen kommen um 8 Uhr, die sechsten Klassen beginnen um 10.30 Uhr.“ Die fünften Klassen sprinten 50 Meter, werfen einen 80 Gramm schweren Ball und messen sich im Weitsprung. Die sechsten Klassen sprinten 75 Meter, werfen einen 200 Gramm schweren Ball und messen sich auch im Weitsprung. „Und dann haben wir noch Staffelläufe und den 800-Meter-Lauf.“

Die Lehrer schauen sich bei den Sprintläufen an, welche Kinder für die Staffelläufe geeignet sind“, sagt Magdalena Zebrala. Es gebe insgesamt vier Staffelläufe, jeweils zwei für die Jungen und zwei für die Mädchen.

Unterstützt wird das Sportfest finanziell durch den Energieversorger BEW. „Die sind schon viele Jahre mit im Boot“, sagt die Jugendreferentin. Für sie und Josephine Soler Monte gibt es in den kommenden Wochen vorab noch einiges zu tun. „Wir müssen testen, ob die Technik und vor allem auch das Mikrofon funktioniert, ob das Stadion in Ordnung ist, die Wanderpokale müssen beschriftet werden, die Medaillen und Urkunden vorbereitet.“ Abiturientinnen und Abiturienten werden schließlich am 16. Juni für das Catering der jungen Sportlerinnen und Sportler und der Betreuer sorgen. „Im vergangenen Jahr haben sie sogar Waffeln gebacken, es wird sicher Kuchen geben und Snacks“, sagt Magdalena Zebrala. „Das Geld, das die Abiturientinnen und Abiturienten verdienen, kommt in ihre Abi-Kasse.“

70 Oberstufenschülerinnen und -schüler werden als Teamleiter am 16. Juni im Einsatz sein. „Im Lehrplan der fünften und sechsten Schuljahre ist Leichtathletik ein Fach und die Kinder werden nicht das erste Mal einen Ball in der Hand halten oder weitspringen“, sagt der seit 2007 zuständige Sportlehrer des Gymnasiums, Manuel Metzner.

Der Stadtsportverband ist ein Zusammenschluss von Kinder-, Jugend- und Sportvereinen, 25 Vereine sind Mitglied. Er kümmert sich u.a. um die Verteilung von Hallenzeiten, die Abnahme von Sportabzeichen und die Durchführung des Sportfestes der Schulen.

www.ssv-wk.de

Kommentar von Susanne Koche: Ein Fest mit Medaillen

© Christian Beier

Das 23. Stadtsportfest am 16. Juni im Dönges-Eifgen-Stadion ermöglicht den Fünft- und Sechstklässlern des Gymnasiums, der Sekundarschule und der Verbundschule ein sportliches Ringen um Medaillen und Urkunden. Schön wäre es, wenn dann auch kleine Talente auffallen, der eine kann vielleicht super weit springen, der nächste ganz weit werfen und der dritte fällt auf, weil er über seine Distanz sehr schnell sprintet. Sportlehrer, aber auch die Mitarbeiterinnen des Stadtsportverbandes sind ja in der Nähe und ihnen werden sicher auch Kinder auffallen.

Die Schülerinnen und Schüler sind noch in einem Alter, wo es sich dann lohnt, in einen Verein zu gehen und fleißig zu trainieren. Aber auch für alle anderen Kinder, die vielleicht ein bisschen langsamer sind, denen das Werfen schwerer fällt oder auch das Weitspringen, ist das kein verlorener Tag.

Alle verbringen einen Tag an der frischen Luft mit sportlichen Aktivitäten.