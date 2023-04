48 Kinder gehen am Samstag zur Kommunion

Die Zahl ist wieder auf Vor-Corona-Niveau.

Von Theresa Demski

Wermelskirchen. Die weißen Hemden sind gebügelt, die Kleider hängen bereit und die Schuhe sind geputzt. „Die Kinder sind richtig aufgeregt“, sagt Benjamin Floer, Pastoralreferent der Katholischen Kirchengemeinde in Wermelskirchen. Am kommenden Samstag, 22. April, gehen die Grundschüler zur Erstkommunion: 48 Kinder feiern dann zum ersten Mal in St. Michael die Eucharistie – das Abendmahl. Für die einen ist es der erste bewusste Kontakt zu ihrer Kirche, für die anderen eine Fortsetzung ihrer Geschichte mit Glauben und kirchlicher Gemeinschaft. Hinter ihnen allen liegt rund ein halbes Jahr gemeinsamer Vorbereitung.

„Die Zahlen der Kommunionskinder haben sich wieder auf Vor-Corona-Niveau eingependelt“, berichtet Benjamin Floer. Und doch hat die Pandemie Spuren hinterlassen. Schon vor dem Einschnitt habe sich angedeutet, dass die Bereitschaft von Eltern, sich als Katecheten einzusetzen, nachließ, erinnert sich der Pastoralreferent. Bisher hatten Mütter und Väter mit Unterstützung des Seelsorgeteams die Vorbereitung zur Erstkommunion übernommen. In kleinen Gruppen waren die Kinder den Themen rund um Gemeinde und Religion auf die Spur gekommen.

Spätestens die Pandemie-Jahre hatten dann neue Formate gefordert. „Das Modell hat sich verändert“, erklärt Floer. Statt kleiner Gruppen setzt die Kirchengemeinde auf Großkatechesen: Vier Treffen stehen vor der Erstkommunion im Kalender der Kinder – drei Vormittage, ein ganzer Tag. „Dazu laden wir auch die Eltern ein“, erklärt Floer. Man wolle Mütter und Väter in der Kommunikation um Glaubensthemen unterstützen.

Gemeinsam haben sich Kinder und Erwachsene dabei auf eine besondere Entdeckungsreise gemacht: Erst stand ein Rundlauf in Kirche und Pfarrzentrum an. „Dabei haben wir auch die Geheimnisse der Sakristei gelüftet“, erzählt Floer, „und wir haben den größten Schatz gesucht: den Tabernakel.“ Es ist der schmucke Aufbewahrungsort der „Reliqua sacramenti“ – der Hostie, die nach katholischem Verständnis der Leib Christi ist. Genau hier sahen die Kinder zweimal hin: Schließlich geht es bei ihrer Erstkommunion vor allem um die erste Teilnahme an der Abendmahlsfeier. „Es war uns wichtig, dass die Kinder ein Gefühl für dieses Geheimnis um das Brot und den Leib Christi bekommen“, beschreibt Floer. Ein Verständnis für das Abendmahl sei und bleibe auch für viele Erwachsene eine Herausforderung.

Die Vorbereitung auf die eichte erfolgte gemeinsam

Mit den Kindern nahm das Seelsorge-Team das Thema unter die Lupe. Und dazu gehörte auch eine gemeinsame Vorbereitung auf die Beichte. „Viele der Kinder haben wenig Vor-Erfahrung bei diesen Themen“, hat der Pastoralreferent entdeckt. Aber das Gefühl nach einem Streit sei auch Kindern vertraut. „Wir haben ihnen mitgegeben, dass Gott die Wolken vor der Sonne wegpustet – genauso wie die Fehler der Menschen“, erklärt Floer. All das Gute in den Kindern sei immer da, auch wenn sich gelegentlich Wolken breit machen würden. „Wir haben dann erlebt, wie die Kinder nach der Beichte freudestrahlend über den Kirchhof gehüpft kamen“, erzählt der Pastoralreferent. In der Feuerschale konnten sie ihren kleinen Zettel mit Gedanken rund um Fehler und Probleme befreit verbrennen.

Dank der Großkatechesen wurden die Kinder gleichzeitig auf die Messe vorbereitet – dabei nahmen sie auch die Bibel unter die Lupe. Einige Eltern, die sich noch eine intensivere Vorbereitung für ihre Kinder wünschten, luden darüber hinaus zu drei kleinen Nachbarschaftsgruppen ein. Unter den 48 Kindern, die am kommenden Samstag in zwei Gruppen ihre Kommunion feiern, sind auch Jungen und Mädchen aus Dabringhausen. „Wir haben den Familien in St. Apollinaris die Wahl gelassen und die Mehrheit hat sich entschieden, an der Vorbereitung in St. Michael teilzunehmen“, sagt Floer. Schließlich würden sich viele Kinder aus der Grundschule kennen – und nun auch gemeinsam ihre Kommunion feiern.

Die beginnt mit einer Tauf-Erinnerung. Die Kinder bringen ihre Taufkerzen mit und zünden sie an der Osterkerze an, bevor sie gemeinsam das Abendmahl feiern. „Das ist ein Fest für uns alle“, sagt Floer, „deswegen seien die Kinder auch gebeten worden, sich festlich zu kleiden.“ Weiße Kleider und Anzüge sind aber längst keine Pflicht. „Wir wünschen uns, dass sich die Kinder wohlfühlen“, sagt Floer.

Und im besten Fall würden sich die Kinder eingeladen fühlen – in die Gemeinde, in den Kindergottesdienst, zu den Angeboten des Familienzentrums und in ein paar Jahren zur Firmung. „So eine Erstkommunion kann ja auch ein Impuls für einen Neueinstieg in die Gemeinde sein“, weiß Floer, „uns jedenfalls war es wichtig, dass die Kinder eine gute Erfahrung mit Gemeinde machen konnten.“

Kommunion

Gleich zwei Messen werden am kommenden Samstag, 22. April, für die Kommunionskinder stattfinden: Die erste Gruppe feiert um 9.30 Uhr in der Katholischen Kirche St. Michael, die zweite Gruppe um 11.30 Uhr. Beide Gottesdienste werden von Pfarrer Michael Knab geleitet. Die erste Messe begleitet Pastoralreferent Benjamin Floer, die zweite Gemeindereferentin Monika Eschbach.