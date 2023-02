48 Jahre alter Fahrschüler fährt ohne Führerschein

Der Zeuge ist kein geringere als sein Fahrlehrer.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Wermelskirchen. Manchmal ist der Einspruch gegen einen Strafbefehl nicht die klügste Wahl. Das hatte der Anwalt eines 48-Jährigen aus Wermelskirchen während der Verhandlung vor dem Amtsgericht einsehen müssen, nachdem während der Beweisführung der Zeuge gehört worden war.

Seinem Mandanten wurde vorgeworfen, am 7. Juli des Vorjahres in Wermelskirchen mit seinem Mercedes unterwegs gewesen zu sein, obwohl er nicht über eine gültige Fahrerlaubnis verfügte. Das Kuriose war: Der Mann hatte auf der Fahrt vom Rewe-Supermarkt an der Viktoriastraße hinterm Steuer gesessen, seine Frau daneben – und sie waren an einer Engstelle, an der der entgegenkommende Wagen halten musste, um den Mercedes vorbeizulassen, vom aktuellen Fahrlehrer des Angeklagten erkannt worden.

Ehe der als Zeuge gehört wurde, hatte der Rechtsanwalt im Namen seines Mandanten eine Erklärung abgegeben, nach der der Angeklagte nicht gefahren sei, sondern seine Frau. „Mein Mandant und seine Frau haben getrennte Wohnungen, mein Mandant ist von seiner Frau nach Hause gefahren worden – sie hat den Wagen dort abgestellt und ist die 800 Meter zu sich nach Hause gegangen, da sie dort keine Möglichkeit hat, zu parken.“

Warum der Fahrlehrer dann sagen sollte, dass er ihn gesehen habe, wollte dann die Vorsitzende Richterin wissen. „Das können wir uns auch nicht erklären, vermutlich hat er das verwechselt“, sagte der Rechtsanwalt. Wo sie denn überhaupt gewesen seien, fragte die Staatsanwältin noch. „Wir sind beim Einkaufen gewesen und dann nach Hause gefahren“, sagte der Angeklagte.

Kurz zuvor viel der Mann durch die praktische Fahrprüfung

Als Zeuge wurde dann der Fahrlehrer befragt. „Ich habe den Angeklagten angezeigt, als ich ihn hinter dem Steuer gesehen habe“, erklärte dieser seine Beobachtung. Er sei mit einem Freund im Auto unterwegs gewesen, als die beiden Autos sich begegnet seien. „Ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig, als er da hinterm Steuer zu sehen war – seine Frau saß daneben“, sagte der Zeuge. Ob es nicht sein könne, dass es andersrum gewesen sei, wollte die Richterin wissen. „Nein, zu 100 Prozent nicht“, versicherte der Zeuge. Ob es richtig sei, dass der Angeklagte eine Woche vorher durch die praktische Führerscheinprüfung gefallen sei, fragte die Richterin dann. „Nein, das war nur zwei Tage vorher“, korrigierte der 29-Jährige.

Eine weitere Frage war, ob es nicht schon einmal eine ähnliche Situation mit einer Anzeige des Fahrlehrers gegeben habe. „Nein, ich habe ihn nicht schon einmal angezeigt. Damals wurde er von der Polizei hinterm Steuer erwischt. Er ist nach dem aktuellen Vorfall noch einmal in die Fahrschule gekommen und hat gesagt, dass er im Moment wegen einer ‚Polizeiangelegenheit‘ keine weiteren Fahrstunden nehmen dürfe. Daraufhin habe ich ihm gesagt, dass ich ihn angezeigt habe, weil ich sein Verhalten absolut nicht in Ordnung finde“, sagte der Fahrlehrer.

An diesem Punkt der Verhandlung bat der Rechtsanwalt um eine kurze Unterbrechung, um sich mit seinem Mandanten zu besprechen. Offensichtlich hatte er die Sinnlosigkeit des Einspruchs gegen den Strafbefehl eingesehen. „Wir ziehen den Einspruch zurück“, erklärte der Anwalt dann auch. Daher war der Strafbefehl wieder gültig – 50 Tagessätze zu je 25 Euro und sechs Monate Sperre wurden damit für den Angeklagten fällig.