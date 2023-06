47 Kunstwerke zeigen die Region

Ausstellung „Ansichtssache – Wermelskirchen und das Bergische“ in der Galerie Markt 9.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Wermelskirchen. Es ist gleich in zweierlei Hinsicht eine Premiere gewesen, die in der Galerie Markt 9 des Kunstvereins Wermelskirchen mit der Vernissage vor rund 25 Interessierten gefeiert worden ist. Anlass ist die Juni-Ausstellung „Ansichtssache – Wermelskirchen und das Bergische“, die noch bis zum 2. Juli zu sehen sein wird.

Die zwei kleinen Räume sind bei bestem Sommerwetter nicht nur mit den Besuchern gut gefüllt – auch an den Wänden ist praktisch kein Fleckchen mehr frei. Was auf den ersten Blick etwas unübersichtlich wirkt, denn große, kleine und mittlere Bilder hängen wild durcheinander aufgehängt an allen Wänden. „Das ist die sogenannte Petersburger Hängung – ich weiß nicht, ob wir die überhaupt schon mal hier eingesetzt haben“, sagt Michael Dangler, Vorsitzender des Kunstvereins.

Die zweite Premiere ist der Anlass der Ausstellung. „Sie stellt den Auftakt unserer Beiträge zum Stadtjubiläum dar“, erläutert Dangler. Beim genaueren Hinsehen wird dem Besucher dann aber doch deutlich, dass zumindest thematisch eine gewisse Struktur in der Hängung vorhanden ist. Denn es geht bei den 47 Kunstwerken, die von 17 beteiligten Künstlern – allesamt Mitglieder des Kunstvereins – nicht nur um Ansichten Wermelskirchens, sondern auch um Ansichten aus dem Bergischen allgemein. „Man sieht daran, dass Wermelskirchen fest ins Bergische eingebettet ist“, sagt Dangler.

Und das kann man auf den Werken mal mehr, mal weniger deutlich sehen. Da ist etwa eine Porträtfotografie Christian Lindners von Marie-Louise Lichtenberg, als dieser gerade in den Bundestag eingezogen ist – man mag zur Politik des in Wermelskirchen aufgewachsenen Liberalen stehen, wie man will, als bekannte Persönlichkeit ist es nicht verwunderlich, dass er auch künstlerisch wahrgenommen wird.

Petersburger Hängung kommt bei den Besuchern gut an

An einer anderen Wand hängen hingegen mehrere Ansichten der Müngstener Brücke – mal als Radierung, mal als Zeichnung auf dem Deckel einer ausrangierten Holzkiste. Beim Betreten der Ausstellung springt den Besucher dann aber direkt eine ganz andere – und mehr als typische – Gestalt aus dem Bergischen an. Und das in einer Technik, die ebenso herausstechend ist, wie das „Wermelskirchener Ei“ – tatsächlich in Eierschalenkunst gefertigt –, das an der Wand daneben hängt. Es handelt sich dabei um einen sehr großformatigen Quilt von Jasmin Riemann, der den Bergischen Löwen aus zahllosen Stoffflecken und in bunten Farben zusammengefügt zeigt.

Aber auch sonst gibt es zahlreiche unterschiedliche Techniken unter den 47 Werken zu entdecken. Und die Petersburger Hängung kommt bei den Besuchern gut an, wie bei vereinzelten Gesprächen der Anwesenden zu hören ist. Dangler sagt: „Das ist nicht nur praktisch, sondern sieht eben auch interessant aus.“

Es gibt aber auch noch eine dritte Neuerung, die bei der schieren Vielfalt der unterschiedlichen Kunstwerke mit ihrer unterschiedlichen Technik und den unterschiedlichen Dimensionen zunächst kaum auffallen dürfte. Kleine, weiße Aufkleber mit QR-Codes, die an allen Wänden angebracht sind. „Wir haben darauf verzichtet, zu jedem Bild eine eigene Beschreibung anzubringen. Das hätte bei den vielen Werken einfach zu viel Platz weggenommen“, sagt Dangler. Daher sei man auf die QR-Codes ausgewichen. „Die muss man einfach mit einem internetfähigen Endgerät einscannen und dann bekommt man eine Übersicht über die Künstler und die Techniken, die sie verwendet haben, eingeblendet“, sagt der Vorsitzende des Kunstvereins. Damit habe man auch ganz grundsätzlich neue Wege gehen wollen.

Wer indes ohne Handy in die Ausstellung kommt, findet die Informationen auch auf ausgelegten Zetteln im Ausstellungsraum. „Und auch auf unserer Webseite sind sie versteckt – auf der Startseite muss man einfach auf die Öffnungszeiten unter dem Ausstellungsplakat klicken, dann wird man entsprechend weitergeleitet“, sagt Dangler.

Hintergrund

Termin: Die Ausstellung „Ansichtssache – Wermelskirchen und das Bergische“ ist noch bis Sonntag, 2. Juli, zu sehen, immer sonntags von 15 bis 18 Uhr.

Künstler: Werke dieser Künstler sind zu sehen: Silke Busch, Michael Dangel, Martin De Giorgi, Roswitha Geisler, Martina Haack, Bettina Herbst, Elisabeth Herold, Brigitte Keller, Marie-Louise Lichtenberg, Jasmin Riemann, Iris Seelig-Bayer, Frank Weber, Helga-Elisabeth Wendorf, Rainer Wendorf.