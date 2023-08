40 Jugendliche kehren beseelt von Freizeit zurück

CVJM-Delegation verbrauchte zwei Wochen lang in Schweden – Die nächste Fahrt ist schon geplant.

Von Theresa Demski

Wermelskirchen. Baden im See und gemeinsam Gottesdienst feiern: 40 Jugendliche und zehn Ehrenamtliche des CVJM machten sich in den Sommerferien gemeinsam auf den Weg nach Schweden. Im Reisebus startete die große Gruppe in Wermelskirchen erstmal Richtung der dänischen Hauptstadt Kopenhagen – und legte hier nach rund zehn Stunden Fahrt einen Stopp zur Stadtbesichtigung ein.

Erst danach ging es weiter Richtung Südschweden: „Unser Ziel, das wunderschöne Sjöhaga, liegt in der Nähe der großen Seen Vättern und Vänern“, erzählt Marion Klein vom CVJM-Team. Nach der langen Fahrt stand nun Erholung an: Zwei Wochen lang verbrachten die 40 Jugendlichen in Schweden – mit einem bunten Programm.

Das reichte von vielen sportlichen Aktivitäten über Geländespiele bis hin zum Baden im See. Quizabende, Kanufahren und Zeit, um die Beine hochzulegen, gehörten ebenfalls zum Ferienprogramm für die Jugendlichen. Einige der Teilnehmer nahmen sogar die Einladung zum Joggen und Schwimmen noch vor dem Frühstück an und begannen den Tag besonders aktiv. Die Gruppe verbringe so viel Zeit draußen, wie möglich, erzählt Marion Klein. „Und in den Abendandachten haben wir über Achtsamkeit nachgedacht und diese auch gelebt“, berichtet sie.

Es haben sich viele neue Freundschaften entwickelt

Es habe viele Gesprächsrunden gegeben, einen Mottotag „und einen wunderbaren Gottesdienst“, erzählt die Ehrenamtliche. In dieser Zeit sei eine richtig gute Gemeinschaft entstanden. „Und es haben sich auch neue Freundschaften entwickelt“, berichtet Marion Klein. Der CVJM lädt bereits traditionell zur Sommerfreizeit nach Schweden ein. Und so melden sich viele Jugendliche zwischen 13 und 18 Jahren jedes Jahr wieder für den gemeinsamen Sommerurlaub an. „Es kommen aber auch immer neue Jugendliche dazu, andere wachsen aus der Freizeit raus“, erzählt Marion Klein. Rund die Hälfte der Jugendlichen kannte sich in diesem Jahr schon aus dem Vorjahr. Am Ende stiegen viele der Teilnehmer mit einem Seufzen aus dem Bus und wünschten sich, die Freizeit hätte noch länger gedauert. „Es ist schön, wenn die Jugendlichen ganz beseelt, mit einem glücklichen und ganz euphorischen Gemeinschaftsgefühl zurückkehren“, sagt Marion Klein.

Im nächsten Sommer wird sich der CVJM erneut mit Jugendlichen auf den Weg nach Schweden machen – dann in das Haus nach Hästhagen, das regelmäßig das Ziel der Freizeit ist: „Das Haus habe wir für die beiden letzten Ferienwochen schon gebucht“, sagt Marion Klein. Mit dem dem Freizeitheft 2024 der CVJMs und der Evangelischen Kirchengemeinde Wermelskirchen, das wie gewohnt nach den Herbstferien erscheinen soll, können sich Interessierte anmelden.