36 neue Polizistinnen und Polizisten für den Kreis

Gruppenfoto mit den 36 neue Polizistinnen und Polizisten vor dem Zentralen Dienstgebäude der Kreispolizei in Bergisch Gladbach.

Fast alle neuen Kommissare kommen von der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW.

Von Frihtjof Bublitz

Rhein-Berg. Landrat Stephan Santelmann hat 36 neue Polizistinnen und Polizisten willkommen geheißen, welche ab seit dem 1. September die Kreispolizeibehörde des Rheinisch-Bergischen Kreises verstärken. Von ihnen kommen 35 als frisch gebackene Kommissarinnen und Kommissare direkt von ihrem Studium an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen. Eine Kollegin wurde auf ihren eigenen Wunsch hin zur Kreispolizeibehörde versetzt und bringt bereits Berufserfahrung mit. Im Rahmen des feierlichen Empfangs wurden die Neuzugänge von Abteilungsleiterin Birgit Buchholz vereidigt.

Auch die Leiter der Direktion Gefahrenabwehr/Einsatz, Thomas Zobel, und der Direktion Kriminalität, Marc-André Linden, wirkten bei der Willkommensveranstaltung im Zentralen Dienstgebäude der Kreispolizei in Bergisch Gladbach mit. Ebenfalls zugegen war Polizeibeiratsvorsitzender Klaus-Dieter Becker.

Die Polizeiwache Bergisch Gladbach wird ab sofort durch elf neue Kolleginnen und Kollegen verstärkt. Zur Polizeiwache Overath/Rösrath gehen zwölf neue Kolleginnen und Kollegen und die Polizeiwache Burscheid darf sich über zehn neue Polizistinnen und Polizisten freuen. Drei neue Kollegen verstärken die Direktion Kriminalität. Auch Landrat Stephan Santelmann zeigte sich sehr erfreut über die zahlreichen neuen Polizeikräfte: „Die jungen Polizistinnen und Polizisten sorgen ab sofort für die Sicherheit aller Mitbürgerinnen und Mitbürger im Rheinisch-Bergischen Kreis und ersetzen nahtlos die Kolleginnen und Kollegen, die das Pensionsalter erreicht oder aus persönlichen Gründen die Behörde verlassen haben.“

An zehn Studienorten werden rund 12.000 Studierende ausgebildet

An der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen werden an zehn Studienorten rund 12.000 Studierende für die Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt, bei der Polizei, der Landesverwaltung, der Kommunalverwaltung und der Rentenversicherung ausgebildet. Das dreijährige duale Bachelorstudium besteht aus sich abwechselnden fachtheoretischen Studien an der Hochschule und berufspraktischen Ausbildungsphasen zu je insgesamt 18 Monaten.