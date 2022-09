300 Euro – auch für Minijobs

Wer den Minijob als Nebentätigkeit ausübt, bekommt die Pauschale über seinen Hauptarbeitgeber. Ist der Minijob am 1. September das einzige Arbeitsverhältnis gewesen, kommt das Geld über diesen Arbeitgeber, Voraussetzung ist eine schriftliche Erklärung des Arbeitnehmers, dass es sich um das „erste Dienstverhältnis“ handelt. Bestand am 1. September kein Arbeitsverhältnis, aber davor oder danach in 2022, kann die Pauschale über die Steuererklärung geltend gemacht werden. -wey-