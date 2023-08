29-Jähriger beleidigt zum wiederholten Mal Passanten

Angeklagter leidet unter Alkoholsucht und stand nach erneuter Entgleisung vor dem Amtsgericht.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Wermelskirchen. Der eine lässt es an sich abprallen, der andere zeigt es an – wenn ein wildfremder Mitmensch einem auf offener Straße völlig unvermittelt Schimpfworte wie „Bastard“, „Hurensohn“, „Arschloch“, „Wichser“ oder „verpiss dich!“ an den Kopf wirft, dann ist das fraglos unschön. Aber dennoch gibt es ganz unterschiedliche Reaktionsweisen darauf.

Als ein 29-Jähriger einen Passanten auf der Kenkhauser Straße in Wermelskirchen Anfang Januar dieses Jahres mit den genannten Worten verbal attackierte, brachte der so Titulierte das jedenfalls zur Anzeige – mit dem Ergebnis, dass der 29-Jährige sich in Begleitung seines Anwalts vor dem Amtsgericht wiederfand. Auf die Frage der Vorsitzenden Richterin, ob er sich dazu äußern wolle, sagte der Angeklagte in nuscheliger und verhuschter Sprechweise: „Das passt zu mir, ich kann mich nicht daran erinnern, aber ich werde wohl schuldig im Sinne der Anklage sein.“

Der Angeklagte gab an, sowohl an einer Alkohol- als auch an einer Cannabis-Abhängigkeit zu leiden sowie an Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Störung (ADHS). „Meine Gedanken sind völlig ungefiltert, nur wenn ich ein wenig Alkohol trinke, dann geht es besser und ich kann die Gedanken sortieren. Wenn es zu viel wird, dann wird es nur noch schlimmer“, sagte der Angeklagte.

An besagtem Nachmittag im Januar habe er einen Alkoholwert von rund 1,8 Promille gehabt – war also deutlich betrunken. Sein Rechtsanwalt sagte, dass sein Mandant in der Obdachlosenunterkunft in Kenkhausen lebe, mit neun Jahren seinen Vater durch einen Suizid verloren habe – der für den Jungen eine wichtige Bezugsperson gewesen sei. „Seitdem ist es mit ihm bergab gegangen. Er trinkt immer etwas, um einen Pegel zu halten, um so seine Gedanken zu sortieren, wie er bereits gesagt hatte“, sagte der Rechtsanwalt.

Er wünsche sich schnell medizinische Hilfe, sagte der Angeklagte, er sehe selbst ein, dass er unter seinem Zustand leide und er ihn immer wieder in Schwierigkeiten bringe. Allerdings habe er erst einen Termin im November bekommen können. Entsprechend seiner eigenen Einschätzung sah indes auch sein Bundeszentralregisterauszug aus, denn fünf der neuesten Eintragungen, die dort stehen, seien ebenfalls wegen Beleidigungen.

„Es wäre Ihnen sehr zu wünschen, wenn Sie Hilfe bekommen könnten und mit Ihrer Erkrankung vorankommen würden“, meinte die Richterin. Ob sie ihm denn nicht einen Rat geben könnte, wie er schneller an Termine kommen könnte, wollte der Angeklagte von der Richterin wissen. „Ich glaube, dass ein Krankenhausaufenthalt gut für sie wäre“, befand sie. Daraufhin winkte der Angeklagte aber ab, das habe er bereits versucht, sei aber nicht angenommen worden – ganze neun abgebrochene Entziehungskuren seien der Grund dafür. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft sagte die Vorsitzende Richterin dann, dass sie bereit seien, das Verfahren einzustellen – auch in Hinblick darauf, dass deutlich erkennbar sei, dass der 29-Jährige sich Hilfe suchen wolle und selbst unter seinem Zustand leide. „Er hat bereits Geldstrafen bekommen, das hat seine erziehende Qualität verloren – zumal er in einer Obdachlosenunterkunft lebt und die Geldstrafe ohnehin vermutlich nicht zahlen kann“, sagte sie weiter.

Der Angeklagte erklärte dann noch, dass er sich „so sehr schämt“, und ehe er den Gerichtssaal verließ, gab ihm die Richterin noch etwas mit auf den Weg: „Versuchen sie, das einigermaßen im Griff zu halten mit dem Trinken – und wenn sie es nicht ganz sein lassen können, dann immerhin so, dass Sie die Kontrolle behalten.“