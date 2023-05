Zwei Krad-Unfälle, ein Wermelskirchener unter Drogen

Polizei berichtet über Einsätze am Wochenende in Wermelskirchen und mit Wermelskirchener Beteiligung.

Wermelskirchen. -kc/fbu- Am Samstag, 27. Mai, befuhr eine 28-jährige Hildenerin mit ihrem Motorrad um 14.23 Uhr die K 18 (Hilgener Straße) in Fahrtrichtung Dabringhausen. Im Verlauf einer Linkskurve kam sie von der Fahrbahn ab und verlor daraufhin die Kontrolle über ihr Motorrad. Durch den Sturz zog sie sich leichte Verletzungen zu und wurde in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht, wo sie nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden konnte. Am Unfallort wurden zudem die Schutzplanke sowie ein Leitpfosten beschädigt.

Rheinland-Pfälzer verliert Kontrolle zwischen Hilgen und Dabringhausen

Schon am Freitag, 26. Mai, hatte ein 31-jähriger Motorradfahrer aus Urmitz (Rheinland-Pfalz) gegen 17.45 Uhr auf der K 18 zwischen Hilgen und Dabringhausen in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Motorrad verloren. Er stieß gegen den ihm entgegenkommenden Pkw eines 33-jährigen Wermelskircheners. Der Motorradfahrer wurde dadurch leicht verletzt, benötigte aber keinen Rettungswagen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Drogenvortest positiv - und kein Führerschein

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle eines Kleinkraftrades auf der Altenberger-Dom-Straße im Bergisch Gladbacher Stadtteil Schildgen ergaben sich am Sonntag, 28. Mai, bei dem Kraftfahrzeugführer Verdachtsmomente des Konsums von Betäubungsmitteln. Ein freiwilliger Drogenvortest bei dem 36 Jahre alten Wermelskirchener verlief positiv auf den Konsum von Amphetaminen.

Darüber hinaus konnte der Mann keine gültige Fahrerlaubnis für das Führen des Kraftfahrzeuges aufweisen. Auf der Polizeiwache wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Den Wermelskirchener erwartet nun ein Straf- und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.