230 Kinder spielen ein lautstarkes Trommelfinale in der Waldschule

Alle vier Jahrgangsstufen zeigten, was sie mit Markus Hoffmeister gelernt hatten.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Wermelskirchen. Es ist ein Abschluss mit Knalleffekt. An der Waldschule war am Freitagnachmittag die Turnhalle gefüllt – dicht gedrängt standen Eltern hinter ihren Kindern, die voller Anspannung darauf warteten, zu zeigen, was sie gelernt hatten. Trommelerzähler Markus Hoffmeister, eigentlich Diplom-Theologe, Theaterpädagoge und Musiker, war von Mittwoch bis Freitag an der Waldschule und hatte seine „Trommelgeschichten“ mitgebracht. Kinder aller vier Schulklassen hatten am Projekt teilgenommen, das, so Konrektorin Melanie Burghoff zum ersten Mal in der Waldschule angeboten wurde.

„230 Kinder mit 230 Trommeln waren mit auf die Reise nach Afrika genommen worden“, sagte sie. Am Freitagnachmittag gab es dann die „Trommelreise“ als Abschlusspräsentation zu sehen – und vor allem zu hören.

Erstaunlich war, wie gut Hoffmeister die Kinderschar im Griff hatte. Auf sein Kommando „Es geht los!“ war Stille. Wie ein Dirigent stand der Trommelerzähler vor seinem 230-Köpfchen Orchester und nahm es mit auf eine Reise nach Afrika. „Salibonani – guten Morgen, schön, dass Du da bist“,lautete das erste Lied, das gemeinsam gesungen und auf der Trommel begleitet wurde. Immer abwechselnd sei er mit jeweils zwei Klassen unterwegs gewesen, zuletzt am Freitagmorgen in Uganda. „Dort habt ihr ihn kennengelernt – den König der Tiere!“ Und was sage der wohl? „Ich bin König! Ich bin König!“, riefen die Kinder.

Seine Geschichten aus Afrika verband Hoffmeister mit kindergerechten Liedern. Etwa über die kleine Maus, die dem König der Tiere so gerne einmal auf der Nase herumtanzen wollte. Und das dann auch tat, denn: „Jeder ist so richtig wichtig!“, hieß das dazugehörige Lied. Mit Stimmen und Trommeln wurden dann Schlange, Maus, Leopard oder Elefant nachgemacht – unter großem Applaus und Gelächter der Kinder und ihres Publikums.

Es sei eine uralte Kunst des Erzählens mit der Trommel

„Kinder können auf der Trommelreise fremde Welten und Kulturen kennenlernen“, sagte Hoffmeister. Die uralte Kunst des Erzählens mit der Sprache der Trommel sei hierfür das ideale Vehikel, fand er und verwies darauf, dass mit Hilfe der Trommeln nicht nur afrikanische, sondern auch orientalische, indianische und jüdisch-christliche Erzähltraditionen verarbeitet werden könnten. Was fraglos funktionierte, wie der begeisterte Applaus der Erwachsenen zeigte. Aber auch Hoffmeister war begeistert: „Die Kinder waren mega, an allen drei Tagen.“

Morgens trafen sich erst alle Kinder zum gemeinsamen Trommeln, sagte Melanie Burghoff: „Wir haben das Thema Afrika auch im Unterricht behandelt, was auch insofern sehr passend war, weil wir an der Waldschule ja ein afrikanisches Patenkind aus Burkina Faso haben.“ Die Wermelskirchener Kinder würden sich mit ihrem Patenkind nach dem dreitägigen Workshop sogar auf Kisuaheli unterhalten können, denn zumindest den einen oder anderen Sprachbrocken hatten sie ja für die vielen Lieder gelernt.

Die Turnhalle der Waldschule war mit Tüchern dekoriert, vor denen Hoffmeister sich mit seiner großen Trommel aufgebaut hatte. Und da die Temperaturen in der Halle auch afrikanisch hoch waren, brauchte es gar nicht viel Vorstellungskraft, sich zu den Klängen des kenianischen Popsongs „Jambo Bwana“ nach Afrika zu träumen. Seien es nun die herumtollenden Affen, die mit der Trommel völlig verrückt spielten, sei es die friedliche Abendstimmung in der Savanne oder die Freundlichkeit und Fröhlichkeit der Menschen in Afrika. All das wurde nicht nur erzählt, sondern auch nachgespielt und mit rhythmischen Trommelklängen untermalt. „Wiederholung ist auch auf gar keinen Fall ausgeschlossen“, betonte Melanie Burghoff zufrieden.