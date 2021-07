Klima

Experte analysierte für den RGA das bergische Wetter.

Von Martin Schaaf

Das Jahr 2016 war zu warm und zu trocken. An der Messstelle Lindscheid des Wupperverbandes an der Großen Dhünn-Talsperre fielen im vergangenen Jahr 987,6 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Das teilt Wetterexperte Martin Schaaf mit. Das seien 151,6 Liter oder 13,3 Prozent weniger als in einem durchschnittlichen Jahr gewesen. Einen Überschuss an Niederschlag lieferten dabei nur die Monate Januar, Februar, Juni und November.

Besonders stark aus der Reihe tanzte der Juni mit fast doppelt so viel Regen wie im Durchschnitt. 95,8 Liter zu viel regnete es in diesem Sommermonat. Unter den zu trockenen Monaten hatten der Juli, September und Dezember die größten Abweichungen von der Norm. Der Juli war um rund 50 Prozent zu trocken, der September um 85,4 Prozent und dem Dezember fehlten 67,6 Prozent am Soll. Die drei Tage mit dem meisten Niederschlag waren der 2. August mit 37,7 Litern, gefolgt vom 15. und 16 November mit jeweils rund 25 Litern Regen auf den Quadratmeter.

Hinsichtlich der Temperatur gab es lediglich eine Abweichung um 0,3 Grad oder 2,9 Prozent. Deutlich zu warm war der September mit einer Abweichung von 3,2 Grad oder 16,9 Prozent. Der Mai war um rund 1,5 Grad zu warm, die Monate Januar, Februar, August und Dezember waren jeweils rund ein Grad zu warm.

Die kälteste Nacht des Jahres 2016 war die vom 18. auf den 19. Januar mit -7,8 Grad, die größte Hitze wurde am 27. August mit 32,9 Grad gemessen.