180 Kinder machen die Katt zur Stadt

Wermelskirchen. Wandern mit Alpakas? Werkeln am 3-D-Drucker? Es gibt Angebote in der Kinderstadt 2023, bei denen wünschen sich die Gruppenleiter des Teams der Kattwinkelschen Fabrik, wieder selbst Kind zu sein.

Zum 15. Mal findet in diesem Jahr die Kinderstadt in Wermelskirchen statt: Vom 26. Juni bis 7. Juli organisiert das Team des Jugendbereichs der Katt das Feriengroßprojekt für Kinder im Alter von sechs bis 12 Jahren.

Es sind diesmal 180 Kinder, die in einem Mikrokosmos in und um die Kattwinkelsche Fabrik das Leben in einer Stadt nachspielen. Sie „arbeiten“ dort als Techniker, Sparkassenmitarbeiter oder bei der Stadt, sie experimentieren, werkeln, haben aber auch Freizeit. So gehen sie mit den Betreuern an der Bevertalsperre schwimmen oder wandern mit Alpakas.

Die Kinderstadt findet wieder während der ersten beiden Sommerferienwochen von 10 bis 16 Uhr statt. „Wir hoffen auf so tolles Wetter, wie wir es derzeit haben, denn bei Regen die ganze Mannschaft in den Innenräumen zu haben, das kann ganz schön anstrengend sein“, spricht Stadtjugendpflegerin Katja Töbelmann aus Erfahrung der vergangenen Jahre.

Während die Corona-Pandemie die Kinderstadt zum Teil ausgebremst hatte und es auch voriges Jahr noch einen Deut weniger Anmeldungen gab als gewöhnlich, sei dieses Jahr wieder die volle Teilnehmerzahl erreicht, berichtet Kolja Pfeiffer vom Katt-Team. „Die rund 20 Werkstätten werden also voll ausgelastet sein“, sagt er.

Erstmals dabei ist die Firma Hausmann Versorgungstechnik. Chef Rico Hausmann berichtet, dass er gar nicht anders konnte, als sich mit seinem Team aus Mitarbeitern und Azubis anzumelden, nachdem er sanften Druck von Tochter Livia (7) bekommen hatte: „Papa, da musst du unbedingt mitmachen.“

So wird das Hausmann-Team mit den Kindern eine Handy-Halterung und eine Murmelbahn aus Stahlrohren fertigen.

Azubis sind ganz vorne mit dabei

Die Auszubildenden der Firma werden auch in der Werkstatt der Firma Ortlinghaus ganz vorne mit dabei sein. „Wir werden, zunächst am Laptop, dann an der Dreh- und Fräsmaschine, eine Blumenvase mit den Kindern fertigen“, kündigt Marcell Zobel von Ortlinghaus an. „Unsere vier Auszubildenden bekommen von uns Unterstützung bei Bedarf, sollen das Ganze aber weitgehend allein stemmen – und das machen sie auch ganz freiwillig“, ergänzt Jörg Muhtz, der seit Jahren die Ortlinghaus-Werkstatt in der Kinderstadt betreut. Und auch schon einige der Kinder in der Firma wiedertraf: „Es gibt tatsächlich oft Praktikanten oder sogar Auszubildende bei uns, die sich nach der Teilnahme an der Kinderstadt wieder an uns erinnern und sich dann bewerben. Das freut uns natürlich“, sagt Muhtz. In erster Linie gehe es in der Kinderstadt aber darum, dem Nachwuchs die Freude am Handwerken zu vermitteln. Darum geht es auch in der Werkstatt der Lebenshilfe. Dort sollen die Kinder die Brandmaltechnik erlernen.

Musikschulleiter Jens Mayland wird wieder ein musikalisches Projekt anbieten – in einer Musikwerkstatt.

Und auch die Sparkasse ist wieder mit einer Station dabei. „Auch wir wollen die Kreativität der Kinder stärken“, unterstreichen die Mitarbeiterinnen Lene Ebel und Annika Gross vom Marketing-Team der Stadtsparkasse. Entsprechend soll die Sparkassen-Filiale in der Kattwinkelschen Fabrik bewusst clean daherkommen. Die Kinder, die sich die Sparkasse als Arbeitsort gewählt haben, sollen dann dafür sorgen, dass Wände und Innenraum bunt und modern gestaltet werden. Annika Gross: „Sie gestalten aber auch Flyer. Und wir wollen diesmal nicht nur die Katt-Taler ein- und auszahlen, sondern die Kinder sollen auch selbstständig Investitionen tätigen.“

Es wird also spannend für die 180 Kinder. Besonders am Dienstag, 27. Juni. Denn dann wird der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin in der Katt gewählt.

180 Kinder nehmen an der Kinderstadt 2023 teil. Das beliebte Ferienprojekt wird wieder vom 26. Juni bis 7. Juli, vom Amt für Jugend, Bildung und Sport der Stadt in der Katt organisiert. Von 8 bis 10 Uhr gibt es jeweils eine Frühbetreuung für die Kinder. Ansonsten dauern die Tage von 10 bis 16 Uhr.

Am Samstag, 8. Juli, gibt es dann wieder die große Abschiedsparty auf dem Gelände der Katt, bei der die Kinder zeigen, was sie geschaffen haben.

Kommentar von Anja Carolina Siebel: Echtes Erfolgskonzept

+ anja.siebel@rga.de © Roland Keusch

Schon zum 15. Mal findet die Kinderstadt in der Katt dieses Jahr statt. Sie ist mit den Jahren längst zum Erfolgskonzept geworden und hat Nachahmer in umliegenden Städten gefunden. Viele Teilnehmende, die in den Anfangsjahren dabei waren, sind längst erwachsen geworden – und erinnern sich zum Großteil mit viel Freude an die Kinderstadt.

Dass das Konzept seit Jahren aufgeht, hat natürlich Gründe. Der Hauptgrund ist wahrscheinlich das hochmotivierte Team der Kattwinkelschen Fabrik, aber auch die teilnehmenden Firmen, die mit viel Engagement dafür sorgen, dass die Kinder während der intensiven zwei Wochen prägende Erlebnisse haben. Das hat sich in den Jahren nicht geändert. Man darf aber auch nicht vergessen, dass Sponsoren wie Tente, der Lions-Club und die DLRG dafür sorgen, dass die Kinderstadt auch finanziell jedes Mal aufs neue gestemmt werden kann.

Zur Freude von Generationen von Wermelskirchener Kindern.