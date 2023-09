Bouletten, Rum & Ähre und die Powerbabes starten in Wermelskirchen

Boule-Wettkämpfe in Wermelskirchen: 16 Teams starten am Wochenende bei Wettkämpfen.

Von Theresa Demski

Wermelskirchen. Yvonne Schwanke dreht die Boulekugel in der Hand. Sie richtet ihren Strohhut, funkelt dann gut gelaunt den Gegner an und wirft. Die Kugel rollt über den Sand und bleibt in der Nähe der kleinen Zielkugel liegen. Yvonne Schwanke und Birgit Fischer liegen sich kurz lachend in den Armen. Dann ist die nächste Kugel dran. „Das ist ein wundervoller Sonntag“, sagt Yvonne Schwanke und strahlt.

Und das hat weniger mit der guten Kugel als mit der guten Stimmung auf dem Schwanenplatz in Wermelskirchen zu tun. Gemeinsam mit Birgit Fischer und Claudia Jaeger tritt sie als „Power Babes“ zum zehnten Mal bei den Stadtmeisterschaften im Boule an. „Wir haben uns in den vergangenen zehn Jahren eklatant verschlechtert“, sagt Yvonne Schwanke und lacht fröhlich.

Als sie 2014 zum ersten Mal zu dritt auf dem Bouleplatz standen, da lief es überraschend gut: „Wir waren angeschickert und haben aus Versehen Bronze gewonnen“, erzählt die Wermelskirchenerin. Von einer Rückkehr auf das Treppchen gehe sie an diesem Sonntag eher nicht aus, sagt sie.

„Aber das macht nichts. Es macht Spaß“, ergänzt Birgit Fischer. Die Erfahrung der „Power Babes“: Je mehr Strategie sie auf den Platz mitbrachten, desto schlechter lief es. Also spielen die drei am Sonntagnachmittag frei nach Schnauze – und gar nicht mal schlecht.

Nebenan auf der Bahn brüten unterdessen Patrick Lietzow, Kevin Schippel und Frank Botte über den Kugeln. Warum sie heute dabei sind? „Um zu gewinnen“, sagt Patrick Lietzow – und dann lächelt er. Die drei Männer haben sich an diesem Vormittag ganz spontan zu einem Team zusammengefunden und sich den Namen „Rum & Ähre“ gegeben: „Uns fehlte spontan ein Spieler“, sagt Lietzow. Und da tauchte Frank Botte auf, der gemeinsam mit seinem Sohn zum Schwanenplatz gekommen war, und freute sich über die Möglichkeit mitzuspielen. Die drei sind strategischer unterwegs als viele andere Mannschaften. Sie nehmen sich Zeit, um die Lage der Kugeln zu studieren, Pläne auszuhecken und den Ideen der Gegner in die Quere zu kommen.

Insgesamt 16 Mannschaften stehen am Sonntagmittag auf den Boulebahnen auf dem Schwanenplatz und spielen bis in den späten Nachmittag um den Titel des Stadtmeisters. Einzige Voraussetzung: Die Spieler müssen in Wermelskirchen zu Hause sein.

Viele der Teams sind nicht zum ersten Mal dabei, sondern haben in den vergangenen Jahren schon Erfahrungen gesammelt. „Und es bleibt immer mal jemand nach der Stadtmeisterschaft am Sport und bei uns im Verein hängen“, sagt Sandra Pahl von den Boulefreunden in Wermelskirchen. Im Grunde sei die eigene Vereinsgründung auch auf die ersten Stadtmeisterschaften zurückzuführen. Und trotzdem: „Sport und Spiel sind zwei ganz verschiedene Dinge“, sagt Sandra Pahl. Und sie muss es wissen – weil sie sowohl den sportlichen Wettkampf als auch das gesellige Spiel pflegt. „Heute geht es vor allem um den Spaß und die Geselligkeit“, erklärt Sandra Pahl dann. Nebenbei wird ein Bierchen getrunken, auch mal eine Zigarette geraucht und auf den Bahnen wird fröhlich geplaudert.

„Das ist bei einem offiziellen Wettkampf streng verboten“, erklärt die Präsidentin des „Boule und Pétanque Verbandes Nordrhein-Westfalen“. So wie am Samstagnachmittag: Beim „Dellmanncup“ traten 44 Teams mit insgesamt 88 Lizenzspielern auf dem Schwanenplatz gegeneinander an. „Da war es mucksmäuschenstill“, erzählt Sandra Pahl. Ehemalige Bundesligaspieler gehörten genauso zum hochkarätigen Kader wie erfolgreiche Teams aus Köln oder Bremen.

„Das ist das Schöne am Boulesport: Man trifft sich immer wieder und tritt auch regelmäßig gegen die hochklassigen Spieler an“, erklärt Rolf Leinert am Rande des Feldes. Und so entpuppte sich der 13. Dellmann-Cup einmal mehr als bestens besetzter Szenetreff mit neuem Teilnehmerrekord – den Pokal nahmen Zakaria Grimity und Oliver Beck aus Köln mit nach Hause. Mit dabei war am Samstag auch Horst-Peter Stamm, der sich als Boulespieler im Rollstuhl in Deutschland bereits einen Namen gemacht hat. „Dieser Sport ist für Inklusion geschaffen worden“, erzählt dann auch Sandra Pahl.

Die Schlaganfallgruppe muss am Sonntag dann allerdings wegen der hohen Ozonwerte und der Hitze spontan absagen. Die anderen freuen sich über jeden kleinen Schatten unter den schmalen Bäumen auf dem Schwanenplatz. „Das Spiel heute ist völlig offen, jeder kann gewinnen“, sagt Sandra Pahl und erklärt das Wertungssystem: Jede Mannschaft spiele vier Spiele. Wer alle gewinnt, wird zum Stadtmeister gekürt.

Yvonne Schwanke und ihre „Power Babes“ sind derweil auf der nächsten Bahn im Einsatz. Die Meisterschaft haben sie verspielt – gegen die „Bouletten“ haben sie verloren. Ihre Stimmung ist aber immer noch bestens. Als Yvonne Schwanke die nächste Kugel zur Hand nimmt, scheint sie beinahe zum kleinen Ring, der den Abwurf markiert, zu tanzen. „So ein wundervoller Sonntag“, sagt sie nochmal, „so ein guter Tag.“

Hintergrund

Verein Die Boulefreunde sind auf der Suche nach einem Gelände – das mindestens so groß ist wie ein halbes Fußballfeld und Toiletten in der Nähe hat.

Platz Der Schwanenplatz sei für so große Wettkämpfe wie den Dellmanncup zu klein – deswegen habe man auch den Ascheplatz neben der Schwanenschule mitgenutzt. Es sei aber zu befürchten, dass der Platz nicht mehr bespielt werden könne. „Dann würden wir solche Wettkämpfe nicht mehr austragen können“, sagt Sandra Pahl, „das würden wir sehr bedauern“.

www.boulefreunde-wermelskirchen.de

