16 Bands beim letzten Death-Fest

Thorsten Wieler (Mitte), Matthias Kotthaus (rechts) und Jens Großkopf (links) beim letzten Death-fest im AJZ Bahndamm. Auch in der Wermelskirchener Gastronomie wird man diese Veranstaltung vermissen

Zum Abschied hieß es „Thank you, Thorsten“ – Zum Dank an Organisator Thorsten Wieler.

Von Heike Magnitz

Wermelskirchen. Es war ein fulminantes Ende. Das letzte Death-Fest NRW in Wermelskirchen lässt Fans und Wermelskirchener mit Wehmut auf eine jetzt vergangene Ära zurückblicken.

„Thank you, Thorsten“, bedankt sich der Sänger der italienischen Horror-Betall-Band Tenebro, bevor und seine Bandkollegen eine beeindruckende Show mit ganz viel Kunstblut abliefern.

Teneboro war nur eine von insgesamt 16 Bands aus aller Welt, die von vergangenem Freitag bis Samstagnacht im AJZ Bahndamm die Gitarren und Bässe dröhnen und ihr animalisches Growlen haben hören lassen.

„Thank you, Thorsten“, für siebzehn Mal Death-Fest in zwanzig Jahren – ein ganz großes Dankeschön von sämtlichen Fans und Musikern an den Organisator Thorsten Wieler, der jetzt aus persönlichen Gründen einen Schlussstrich zieht.

Aber ein ganz große Dankeschön auch aus der Wermelskirchener Gastronomie und von den Hotels: Immerhin hatte ihnen das Death-Fest regelmäßig viele internationale Gäste beschert, Fans und Musiker aus Südamerika, den USA und aus eigentlich allen europäischen Ländern, die ihnen jetzt fehlen werden:

„Schade, dass das vorbei ist“, sagt zum Beispiel Tina Jörgens vom Hotel zur Eich. Sie wird die schwarz gekleideten, stark tätowierten Festivalbesucher auf jeden Fall vermissen: „Am Anfang war das natürlich schon befremdlich, einfach weil sie so anders aussehen, als die Gäste, die wir hier üblicherweise haben, aber ganz schnell war klar, sie sind nett und freundlich und sie werden uns als Kunden auf jeden Fall fehlen.“

Fehlen werden sie auch im Restaurant Dimitra, wo sie nämlich regelmäßig eingekehrt sind: „Es war immer reine gute Stimmung an den Tischen, hat Spaß gemacht mit denen, und einige haben wir über die Jahre hinweg dann auch wieder erkannt, weil sie regelmäßig dabei waren. Wirklich schade, dass es das nicht mehr geben wird,“ bedauert Inhaberin Eleni Manafa.

Die Death-Fest-Fans werden aber nicht nur als Kunden fehlen, sonder auch als Bereicherung im Stadtbild, sagt jedenfalls Marco vom Eiscafé Venezia: „Auch wenn sie vorwiegend schwarz gekleidet sind, hat dieses internationale Publikum die Stadt Wermelskirchen eine Spur bunter gemacht und die Stadt hatte das sehr gut angenommen. Diese besondere Farbigkeit wird mir einfach fehlen.“