150 Stimmen proben für das Jubiläum

Projekt mit Sängern aus allen christlichen Gemeinden

Von Theresa Demski

Wermelskirchen. Die Türen stehen offen. Der Durchzug im Gemeindehaus soll die Hitze erträglicher machen. So scheinen sich die Melodien einen Weg in die Neuschäferhöhe zu suchen. Da sitzen Menschen auf Balkonen und Terrassen und gelegentlich bringt der Wind an diesem Abend musikalische Klänge mit. Denn im Gemeindehaus haben mehr als 100 Sänger erste Melodien angestimmt. Es ist ein unglaubliches Stimmvolumen, das sich in den Räumen der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde ausbreitet.

„Das ist so schön. Ihr müsstet hier vorne stehen und euch selber hören“, sagt Thomas Siebel, als der letzte Ton verklingt. Der Chorleiter der freikirchlichen Gemeinde an der Neuschäferhöhe hat in kürzester Zeit mehr als 100 Stimmen zusammengebracht. „Ich wollte die Menschen und die Melodien zusammenbringen“, erzählt Siebel.

Deswegen hat er in den christlichen Gemeinden schon im April zum Mitsingen eingeladen. „150 Jahre – 150 Stimmen“ hat er das Projekt genannt. Der Chor soll am Festwochenende im August beim „Wermelskirchen-Tag“ auf der Bühne unterm Weihnachtsbaum singen. Drei Proben hat Siebel angesetzt – die letzte findet am 7. August statt.

Tatsächlich haben sich über 100 Sänger aus allen christlichen Gemeinden gefunden, die ein Teil des großen Chorprojektes werden wollen. Die katholische Chorleiterin Daniela Bornefeld und Sänger ihres Ensembles „Micado“ sind dabei. Katrin Wengler aus der evangelischen Kirchengemeinde Dabringhausen singt mit. Britta Kreß hat heute ein musikalisches Heimspiel an der Neuschäferhöhe. Auch aus allen anderen landeskirchlichen und freikirchlichen Gemeinden sind Stimmen gekommen. „Hier denkt heute keiner daran, was uns vielleicht unterscheidet“, sagt Katrin Wengler, „wir singen zusammen.“ Tatsächlich wird aus den fremden Stimmen ein Chor. Klavier und Keyboard begleiten die christlichen Lieder.

Viele Sänger bekommen eine Gänsehaut

„Ich habe richtig Gänsehaut“, sagt Britta Kreß als ihre Sopranstimme bei „Jesus saves“ ein bisschen atemlos zur Ruhe kommt. „Es ist eine schöne Art und Weise Gottes Wort rüberzubringen“, sagt Britta Kreß noch, bevor der Dirigent zur nächsten Stimmprobe aufruft. Jetzt geht er mit jeder einzelnen Stimme nochmal jene Stellen des Songs durch, die noch ein bisschen Arbeit erfordern.

„Das geht echt ans Herz“, sagt dann auch Thomas Siebel in einer Pause. Der mehrstimmige Chorgesang könne sehr berührend sein – vor allem über die Grenzen der Gemeinden hinweg. Siebel leitet auch den Allianzchor, der sich gemeindeübergreifend trifft. „Aber das hier hat nochmal eine andere Dimension.“

Yvonne Fromme gehört zu denjenigen, die zum ersten Mal mitsingen. „Es ist schön, ein Teil dieses großen Projektes zu sein“, sagt die Dabringhausenerin. Auch sie spricht von Gänsehaut, wenn sich die ganzen Stimmen zu einem großen Werk zusammentun.

Inzwischen hat Thomas Siebel seinen riesigen Chor gebeten, die Plätze zu verlassen. „Damit ihr euch auch mal gegenseitig hören könnt, geht doch mal durch den Saal“, sagt er. „Super, wem man hier alles mal wiederbegegnet“, sagt Anke Siebel anschließend – als alle auf ihre Plätze zurückkehren. Vier Lieder hat sich der große Chor vorgenommen. Die Chorsänger ziehen mit, bessern nach, kommen ins Gespräch und steuern mit ihren Stimmen ihren Beitrag für den berührenden Klang bei.

Hintergrund

Termin: Fast alle christlichen Gemeinden in Wermelskirchen, die als „Wermelskirchen-Team“ für Projekte zusammenarbeiten, laden am 13. August zum „Wermelskirchen-Tag“ ein. Der Tag startet um 11 Uhr mit einem musikalischen Brunch unter dem Kirchturm der Evangelischen Stadtkirche. Anschließend sind Kinder und Erwachsene zu gemeinsamen Aktionen unter dem großen Natur-Weihnachtsbaum eingeladen.

Gottesdienst: Der Tag endet um 16 ¬Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst auf der Bühne unter dem Weihnachtsbaum – dann singt auch der große Projektchor.