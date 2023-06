Das bietet der aktuelle Wermelskirchener Kulturkalender

Alle Veranstaltungen rund ums Jubiläum auf einen Blick.

Wermelskirchen. Der Kulturkalender für alle Feste und Termine im Juli und August ist ab sofort zu haben. Das teilt die Wermelskirchener Stadtverwaltung aktuell mit. „Ohne Zweifel steht ein aufregender Sommer mit vielen Festivitäten auf dem Programm“, schreibt Stadtsprecherin Kathrin Kellermann in einer entsprechenden Ankündigung. Vor allem die Feierlichkeiten im Rahmen von 150 Jahre Stadtrechte Wermelskirchen sorgen jetzt natürlich dafür, dass der Sommer in diesem Jahr noch ein wenig bunter wird.

Wer sich einen Fahrplan für alle Termine des Jubiläumsjahres der Stadt im Juli und August wünsche, liege mit dem Kulturkalender genau richtig. Im Kulturkalender sind alle Veranstaltungen rund um das Stadtjubiläum und auch die zahlreichen Veranstaltungen, die in diesem Sommer noch stattfinden, aufgelistet: Theater, Ausstellungen, Feierabendmärkte, Konzerte oder die beliebte Herbstkirmes.

Die speziellen Veranstaltungen zum Stadtjubiläum sind im aktuellen Kulturkalender mit dem Logo „150 Jahre Stadtrechte Wermelskirchen“ gekennzeichnet. Das Programm der Kirmes, die vom 25. bis 19. August stattfindet, ist natürlich ebenfalls im Kulturkalender zu finden.

Kalender liegt an vielen Stellen zur Abholung bereit

Der Kulturkalender für die kommenden beiden Monate Juli und August liegt unter anderem im Bürgerzentrum, im Haus Eifgen, in der Geschäftsstelle des Stadtmarketingvereins „Wir in Wermelskirchen“ und in zahlreichen Geschäften der Innenstadt kostenfrei für alle Interessierten zur Abholung bereit. -acs-

