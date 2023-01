146 neue Photovoltaik-Anlagen in einem Jahr

Kleine Anlagen, wie die „steckerfertigen Balkon-Fotovoltaik-Anlagen“, flossen nicht in die Erhebung ein.

Beim Ausbau von Solarenergie rangiert Wermelskirchen im Städtevergleich ganz weit vorne.

Von Stephan Singer

Im vergangenen Jahr wurden in Wermelskirchen 146 Solaranlagen neu installiert. Dies entspricht einem Zuwachs von 24 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Damit liegt das Wachstum in Wermelskirchen über dem bundesweiten Durchschnitt aller deutschen Städte, der sich auf 16 Prozent beläuft.

Die Gesamtzahl der auf den Dächern von Wermelskirchen installierten Solaranlagen beträgt aktuell 742. Gemessen an der Anzahl der Photovoltaik-Anlagen pro 1000 Einwohner schafft Wermelskirchen es damit im Ranking der Städte auf Platz 1385. Das geht aus den offiziellen Photovoltaik-Ausbauzahlen der Bundesnetzagentur für das Jahr 2022 hervor, die das Vergleichsportal für Solaranlagen Selfmade Energy jetzt für 2050 Städte ausgewertet hat.

Solarexperte Dr. Tim Rosengart, Geschäftsführer des Vergleichsportals, erläutert: „Aktuell sind vor allem die hohen Energiepreise und das Streben nach mehr Autarkie die wichtigsten Treiber hinter dem starken Wachstum der Solarenergie in Deutschland. Bei den Anfragen über unser Vergleichsportal sehen wir, dass die Entscheidung für eine Solaranlage mittlerweile für viele Hausbesitzer alternativlos ist – und immer häufiger direkt in Kombination mit Wärmepumpe und E-Auto getroffen wird.“

Hausbesitzer werden umfangreich beraten

Damit die persönliche Energiewende für jedermann erschwinglich bleibe, müsse mehr Transparenz in den Solarmarkt, meint Rosengart: „Deswegen unterstützen wir Hausbesitzer dabei, Angebote von mehreren Solarfirmen mit minimalem Aufwand einzuholen, diese eins zu eins miteinander zu vergleichen und anschließend die Solarfirma zu beauftragen, deren Angebot am besten zur finanziellen Situation und den Anforderungen des Verbrauchers passt.“

Für das laufende Jahr 2023 erwartet Rosengart ein noch mal größeres Plus beim Photovoltaik-Bau in Deutschland. Nicht zuletzt durch die seit Januar greifende Mehrwertsteuerbefreiung auf Kauf- und Mietanlagen werde die Anschaffung einer Photovoltaik-Anlage für viele Hausbesitzer zusätzlich an Attraktivität gewinnen.

Auf der Internetseite von Selfmade Energy finden sich für alle 2050 deutschen Städte sowie für alle Bundesländer für den Zeitraum von 2018 bis 2022 die offiziellen Photovoltaik-Ausbauzahlen aus dem Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur, die Selfmade Energy im Dezember 2022 und Januar 2023 erhoben und ausgewertet hat. Für jede Stadt in Deutschland lassen sich auf der Internetseite mit einem interaktiven Städtevergleich die aktuellen und Vorjahreszahlen zum Ausbau der Solarenergie einzeln abrufen.

Bei der gesamten Analyse im Marktstammdatenregister hat das Vergleichsportal Selfmade Energy ausschließlich Photovoltaik-Anlagen auf Dächern von Gebäuden sowie Freiflächenanlagen berücksichtigt, die aktuell in Betrieb sind. Sehr kleine Anlagen (zum Beispiel auf Balkonen oder Wohnwagen) mit einer Spitzenleistung unter 1000 Watt Peak sowie inaktive Anlagen wurden bei der Erhebung ausgeschlossen, erklärt das Unternehmen sein Vorgehen.

